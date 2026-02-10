تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
القاهرة وموسكو ترفعان مستوى التشاور.. الاستخبارات على طاولة السيسي

Lebanon 24
10-02-2026 | 11:45
القاهرة وموسكو ترفعان مستوى التشاور.. الاستخبارات على طاولة السيسي
استقبل عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية في روسيا سيرغي ناريشكين، بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وخلال اللقاء، طلب السيسي نقل تحياته إلى فلاديمير بوتين، معرباً عن تقديره لمسار العلاقات بين البلدين، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون الثنائي وتكثيف التشاور السياسي والأمني بما يخدم مصالح الطرفين.

ونقل المتحدث باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي أن ناريشكين أكد الطابع الاستراتيجي للعلاقات، واهتمام موسكو بتوسيعها تجارياً واستثمارياً، مع الإشارة إلى استمرار التعاون في مشروع محطة الضبعة النووية.

وبحسب البيان، تناولت المباحثات ملفات إقليمية ودولية، واستعرض السيسي رؤية مصر لتطورات الشرق الأوسط، مشدداً على أولوية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ المرحلة الثانية منه، بما يشمل إدخال المساعدات والبدء بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

من جانبه، عبّر ناريشكين عن تقدير بلاده لجهود مصر لوقف الحرب ورفض تهجير سكان غزة وتسهيل دخول المساعدات، مع تأكيد الطرفين أهمية تعزيز العمل المشترك لتفادي أي موجات تصعيد جديدة، وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لخفض التوتر ودفع الحلول السلمية للأزمات. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السوري: نريد نقل العلاقة بين دمشق وموسكو إلى مستوى استراتيجي يخدم مصالح البلدين
براك إلى إسرائيل لمنع التصعيد وفرنسا ترفع مستوى حراكها لاحتواء التهديدات ودعم الجيش
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يرفع مستوى التأهب تحسبا لاحتمالات تصعيد مع إيران
وزارة الخارجية الروسية: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة
