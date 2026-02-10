القاهرة وموسكو ترفعان مستوى التشاور.. الاستخبارات على طاولة السيسي

استقبل عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية في ناريشكين، بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.



وخلال اللقاء، طلب السيسي نقل تحياته إلى ، معرباً عن تقديره لمسار العلاقات بين البلدين، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون وتكثيف التشاور السياسي والأمني بما يخدم مصالح الطرفين.



ونقل المتحدث باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي أن ناريشكين أكد الطابع الاستراتيجي للعلاقات، واهتمام بتوسيعها تجارياً واستثمارياً، مع الإشارة إلى استمرار التعاون في مشروع محطة الضبعة النووية.



وبحسب البيان، تناولت المباحثات ملفات إقليمية ودولية، واستعرض السيسي رؤية مصر لتطورات ، مشدداً على أولوية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في وتنفيذ المرحلة الثانية منه، بما يشمل إدخال المساعدات والبدء بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار.



من جانبه، عبّر ناريشكين عن تقدير بلاده لجهود مصر لوقف الحرب ورفض تهجير سكان غزة وتسهيل دخول المساعدات، مع تأكيد الطرفين أهمية تعزيز العمل المشترك لتفادي أي موجات تصعيد جديدة، وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لخفض التوتر ودفع الحلول السلمية للأزمات. (روسيا اليوم)

