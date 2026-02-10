إحباط تهريب "طن" كوكايين باتجاه أميركا الوسطى

أعلنت الكولومبية أنها اعترضت وصادرت شحنة تتجاوز طناً من الكوكايين في ، كانت تُقدّر وجهتها نحو أميركا الوسطى.



وبحسب بيان البحرية المنشور على منصة “إكس”، عثرت قوات إنفاذ القانون على مخدرات كانت موضوعة في شحنة عائمة في عرض البحر، مؤكدة أن الكمية المضبوطة بلغت 1090 كيلوغراماً، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن هوية المتورطين أو ملابسات العملية.



ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “تييمبو”، أن العملية نُفّذت يوم الاثنين، حيث عثر على 55 عبوة من الكوكايين في المياه على مسافة تقارب 70 ميلاً بحرياً من مدينة توماكو الساحلية.



وتأتي هذه المصادرة في توقيت حساس سياسياً، بعد أيام من لقاء بين الرئيس الأميركي ونظيره الكولومبي وُصف بـ”الودي”، عقب مرحلة توتر شهدت اتهامات أميركية تتعلق بتدفق الكوكايين وتهديدات متبادلة.

