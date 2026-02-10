تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إحباط تهريب "طن" كوكايين باتجاه أميركا الوسطى

Lebanon 24
10-02-2026 | 11:52
إحباط تهريب طن كوكايين باتجاه أميركا الوسطى
أعلنت القوات البحرية الكولومبية أنها اعترضت وصادرت شحنة تتجاوز طناً من الكوكايين في المحيط الهادئ، كانت تُقدّر وجهتها نحو أميركا الوسطى.

وبحسب بيان البحرية المنشور على منصة “إكس”، عثرت قوات إنفاذ القانون على مخدرات كانت موضوعة في شحنة عائمة في عرض البحر، مؤكدة أن الكمية المضبوطة بلغت 1090 كيلوغراماً، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن هوية المتورطين أو ملابسات العملية.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “تييمبو”، أن العملية نُفّذت يوم الاثنين، حيث عثر خفر السواحل على 55 عبوة من الكوكايين في المياه على مسافة تقارب 70 ميلاً بحرياً من مدينة توماكو الساحلية.

وتأتي هذه المصادرة في توقيت حساس سياسياً، بعد أيام من لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الكولومبي غوستافو بيترو وُصف بـ”الودي”، عقب مرحلة توتر شهدت اتهامات أميركية تتعلق بتدفق الكوكايين وتهديدات متبادلة.
Lebanon24
13:37 | 2026-02-10
Lebanon24
13:31 | 2026-02-10
Lebanon24
13:27 | 2026-02-10
Lebanon24
13:20 | 2026-02-10
Lebanon24
13:19 | 2026-02-10
Lebanon24
13:15 | 2026-02-10
