تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"المكتب التاسع" في إيران.. الصين تدخل خط المواجهة الاستخباراتية

Lebanon 24
10-02-2026 | 12:27
A-
A+
المكتب التاسع في إيران.. الصين تدخل خط المواجهة الاستخباراتية
المكتب التاسع في إيران.. الصين تدخل خط المواجهة الاستخباراتية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير صحافية عن تحول دراماتيكي في طبيعة الدعم الصيني لإيران، حيث انتقلت بكين من تقديم المساعدات التقنية غير المباشرة إلى انخراط استخباراتي وأمني أعمق.
 
ووفقاً لمجلة "Modern Diplomacy"، بدأ "المكتب التاسع" التابع لوزارة أمن الدولة الصينية (MSS)، وهو جهاز متخصص في مكافحة التجسس التقني، بتنفيذ أنشطة عملياتية مباشرة داخل طهران لمواجهة نشاط جهاز "الموساد" وأجهزة استخبارات غربية أخرى.

حماية "الحزام والطريق" والسيادة الرقمية
ولم تعد بكين تنظر إلى الاختراقات الأمنية في إيران كشأن داخلي، بل كخطر مباشر يهدد استثماراتها الضخمة ومسارات مبادرة "الحزام والطريق" وأمن إمدادات الطاقة.
 
وفي هذا الإطار، أطلقت بكين منذ شهر كانون الثاني 2026 استراتيجية لدعم "السيادة الرقمية" الإيرانية، تهدف إلى إغلاق الثغرات الأمنية في المنشآت الحساسة، واستبدال التكنولوجيا الغربية بأنظمة صينية مغلقة يصعب اختراقها، مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لكشف محاولات التخريب.

ترسانة تقنية وبدائل ملاحية
وعلى الصعيد التقني، توسع التعاون ليشمل توريد أنظمة رصد متقدمة، أبرزها رادار (YLC-8B) المخصص لتتبع الطائرات الشبحية، وسد الفجوات في الرصد الجوي.
 
كما بدأت طهران، بتوجيه من بكين، بالانتقال الكامل إلى نظام الملاحة الفضائية الصيني "بايدو" (BeiDou) كبديل لنظام الـ (GPS) الأمريكي، لتفادي مخاطر التتبع أو التلاعب بالأهداف العسكرية والمدنية.

"التوازن النشط" وتجنب المواجهة المباشرة
وتتبنى الصين استراتيجية تُعرف بـ "التوازن النشط"؛ فهي تقدم دعماً سيبرانياً واستخباراتياً مكثفاً لإيران لتعزيز قدرتها على الصمود أمام أي ضربة عسكرية محتملة، لكنها تحافظ في الوقت نفسه على "ضبط النفس العسكري" لتجنب الانجرار إلى صدام مباشر مع واشنطن أو تل أبيب.
 
وتهدف بكين من خلال هذا الدور، ومن خلال "مركز أمني شامل" تحت مظلة منظمة شنغهاي، إلى تأمين تدفق النفط وحماية مصالحها الجيوسياسية عبر الردع غير المباشر والدبلوماسية الوقائية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تدخل على خط الأزمة الإيرانية وتدعو لضبط النفس والحوار
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تدخل على خط مفاوضات إيران وواشنطن
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تحذّر من أي "مغامرة عسكرية" في إيران
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: نعارض عقوبات أميركا "الأحادية غير المشروعة" على من يتعامل تجاريا مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

الصينية

تل أبيب

واشنطن

الغربي

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:37 | 2026-02-10
Lebanon24
13:31 | 2026-02-10
Lebanon24
13:27 | 2026-02-10
Lebanon24
13:20 | 2026-02-10
Lebanon24
13:19 | 2026-02-10
Lebanon24
13:15 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24