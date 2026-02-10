مجلس النواب المصري يقر تعديلا وزاريا

أفادت وسائل إعلام رسمية مصرية بأن مجلس النواب وافق، اليوم، على إجراء تعديل وزاري وُصف بالمحدود نسبيًا.
وبموجب التعديل، جرى تعيين محمد فريد صالح، الرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، كما اختير أحمد رستم وزيرًا للتخطيط، بعدما شغل سابقًا منصب خبير أول في شؤون التمويل والقطاع المالي لدى البنك الدولي.
وفي خطوة لافتة، عُيّن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان وزيرًا للإعلام، مع عودة الوزارة إلى التشكيلة الحكومية، علمًا أنها أُلغيت مرات عدة عقب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما تولّت خلال السنوات الماضية هيئات متخصصة بتنظيم الإعلام مهامها.
في المقابل، أبقى التعديل على وزراء المالية والخارجية والبترول والتموين والدفاع والداخلية في مناصبهم دون تغيير.