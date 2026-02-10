تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ترامب: الإيرانيون لا يصدّقون أننا سنهاجمهم فعلاً

Lebanon 24
10-02-2026 | 13:15
ترامب: الإيرانيون لا يصدّقون أننا سنهاجمهم فعلاً
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "لن تخرج عن مسار المفاوضات مع إيران" في المرحلة الراهنة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بلاده "ستكون مستعدة للتحرك عسكرياً" إذا فشل التوصل إلى اتفاق.

وفي تصريحات لـ"أكسيوس"، أشار ترامب إلى أن "الإيرانيين لا يصدّقون أننا سنهاجمهم فعلاً"، مضيفاً أن واشنطن تبقي كل الخيارات مفتوحة.

وفي مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية، قال ترامب إن "الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق"، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يريد اتفاقاً جيداً". وكشف أنه "يفكّر في إرسال حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة وقوات أخرى"، في إشارة إلى تعزيز الانتشار العسكري تحسّباً لأي تطورات.
