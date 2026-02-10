ترامب: الإيرانيون لا يصدّقون أننا سنهاجمهم فعلاً

قال الرئيس الأميركي إن "لن تخرج عن مسار المفاوضات مع " في المرحلة الراهنة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بلاده "ستكون مستعدة للتحرك عسكرياً" إذا فشل التوصل إلى اتفاق.



وفي تصريحات لـ"أكسيوس"، أشار إلى أن "الإيرانيين لا يصدّقون أننا سنهاجمهم فعلاً"، مضيفاً أن تبقي كل الخيارات مفتوحة.



وفي مقابلة مع "القناة 12" ، قال ترامب إن "الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق"، وإن "يريد اتفاقاً جيداً". وكشف أنه "يفكّر في إرسال حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة وقوات أخرى"، في إشارة إلى تعزيز الانتشار العسكري تحسّباً لأي تطورات.

Advertisement