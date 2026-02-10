لاريجاني يتحدث عن "تطور تدريجي" في مسقط: إليكم ما قاله عن واشنطن

أكد أمين للأمن القومي ، علي لاريجاني، أن مسار التفاوض مع شهد تطوراً تدريجياً، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة قد تحمل فرصاً لتهدئة استراتيجية أو إعادة تموضع سياسي على أقل تقدير.

وفي تصريحات للتلفزيون ، أوضح لاريجاني أن تتطلع لخوض مفاوضات "واقعية"، مشيداً بالدور الإيجابي الذي لعبته في تهيئة الحوار مع الجانب الأميركي.



وجاءت هذه التصريحات عقب لقاء جمع لاريجاني بسلطان هيثم بن طارق في قصر البركة بمسقط، اليوم الثلاثاء، حيث تركزت المباحثات على مستجدات المفاوضات بين طهران وواشنطن وسبل التوصل إلى اتفاق "متوازن".

وبحسب العمانية، فقد شدد اللقاء على أهمية تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بالوسائل السلمية لضمان أمن المنطقة.



هذا وتتوسط حالياً في المحادثات النووية بين الطرفين في مسعى لوقف ضربة أميركية محتملة، ومن المرجح أن يحمل لاريجاني رد بلاده على الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي عُقدت الأسبوع الماضي في مسقط مع الوفد الأميركي.