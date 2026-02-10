تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لاريجاني يتحدث عن "تطور تدريجي" في مسقط: إليكم ما قاله عن واشنطن

Lebanon 24
10-02-2026 | 13:19
A-
A+
لاريجاني يتحدث عن تطور تدريجي في مسقط: إليكم ما قاله عن واشنطن
لاريجاني يتحدث عن تطور تدريجي في مسقط: إليكم ما قاله عن واشنطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن مسار التفاوض مع الولايات المتحدة شهد تطوراً تدريجياً، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة قد تحمل فرصاً لتهدئة استراتيجية أو إعادة تموضع سياسي على أقل تقدير.
 
وفي تصريحات للتلفزيون العماني، أوضح لاريجاني أن طهران تتطلع لخوض مفاوضات "واقعية"، مشيداً بالدور الإيجابي الذي لعبته سلطنة عمان في تهيئة الحوار مع الجانب الأميركي.

وجاءت هذه التصريحات عقب لقاء جمع لاريجاني بسلطان عمان هيثم بن طارق في قصر البركة بمسقط، اليوم الثلاثاء، حيث تركزت المباحثات على مستجدات المفاوضات بين طهران وواشنطن وسبل التوصل إلى اتفاق "متوازن".
 
وبحسب وزارة الخارجية العمانية، فقد شدد اللقاء على أهمية تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بالوسائل السلمية لضمان أمن المنطقة.

هذا وتتوسط السلطنة حالياً في المحادثات النووية بين الطرفين في مسعى لوقف ضربة أميركية محتملة، ومن المرجح أن يحمل لاريجاني رد بلاده على الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي عُقدت الأسبوع الماضي في مسقط مع الوفد الأميركي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مُجددا غوارديولا يتحدث عن غزة.. هذا ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 23:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 23:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وهاب يتحدث عن "إنقلاب سياسي كبير".. هذا ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 23:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عن عصير الفاكهة.. إليكم ما قاله الخبراء
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 23:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

المجلس الأعلى

سلطنة عمان

الإيراني

العماني

السلطنة

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:48 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:24 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:22 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-10
Lebanon24
15:56 | 2026-02-10
Lebanon24
15:48 | 2026-02-10
Lebanon24
15:24 | 2026-02-10
Lebanon24
15:22 | 2026-02-10
Lebanon24
15:18 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24