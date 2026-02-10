العراق يعلن القبض على "والي داعش" في الأنبار

أعلن جهاز الأمن ، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك خلية إرهابية معقدة في ، والقبض على عدد من عناصر تنظيم "داعش"، بينهم ما يُعرف بـ"والي الأنبار".



وقال المتحدث الرسمي للجهاز، أرشد الحاكم، في بيان لوكالة الأنباء (واع): "تم تفكيك الخلية بعد جهد استخباري استمر أكثر من عام كامل".



وأضاف أن "الإرهابي الخطير المكنّى (ؤ) تم ضبطه متلبسًا وهو يرتدي حزامًا ناسفًا قبل تنفيذ مخططاته".



وأوضح الحاكم أن التحقيقات أسفرت عن "القبض على إرهابيين آخرين، بينهم مسؤولون عن النقل والدعم اللوجستي وتصنيع الطائرات المسيّرة المفخخة وإدارة الملف الكيميائي داخل التنظيم".



كما أشار إلى "إنهاء تهديد ما يُعرف بأمني الأنبار بعد محاصرة مضافة الإرهابي مع اثنين من مرافقيه، اللذين فجروا نفسيهما خلال العملية".



وكانت قد أعلنت في كانون الأول 2017 انتصارها على تنظيم "داعش" واستعادة الأراضي العراقية التي كان يحتلها، بعد ثلاث صراع ضاري، لكن التنظيم لا يزال ينشط في بعض المحافظات الشمالية والغربية والشرقية من خلال هجمات متفرقة، فيما تواصل الحكومة عملياتها الأمنية والعسكرية للقضاء على فلوله.

