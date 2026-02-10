آلاف الجنود يتأهبون للانتشار في غزة.. اليكم عن "أولى الدول" الواصلة إلى القطاع

أعلنت إندونيسيا اليوم الثلاثاء، بدء استعداداتها لنشر ما يصل إلى 8 آلاف عنصر من قواتها المسلحة ضمن "قوة الاستقرار الدولية" في قطاع غزة.

وأوضح متحدث باسم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أن القوة متعددة الجنسيات المقترحة قد يبلغ قوامها الإجمالي نحو 20 ألف جندي، مشيراً إلى أن إندونيسيا قد تساهم بنحو 8 آلاف عنصر، رغم أن شروط الانتشار ومناطق العمليات لم تُقرّ نهائياً بعد.



استعدادات ميدانية وأول القادمين

من جانبه، أكد قائد القوات المسلحة الإندونيسية، مارولي سيمانيونتاك، بدء التحضيرات للقوات المقرر نشرها، لافتاً إلى أن العدد النهائي قد يتراوح بين 5 و8 آلاف جندي.

وفي سياق متصل، كشفت هيئة البث عن بدء التجهيزات اللوجستية على الأرض لاستيعاب القوات الإندونيسية، وتحديداً في منطقة واقعة جنوبي القطاع بين مدينتي رفح وخان يونس، مرجحة أن تكون القوات الإندونيسية أولى القوات الأجنبية وصولاً إلى غزة.



هياكل إدارة المرحلة الانتقالية

وتندرج هذه القوة ضمن المرحلة الثانية من "خطة " لإنهاء الحرب، والمدعومة بقرار رقم 2803 الصادر في تشرين الثاني 2025. وكانت الإدارة الأميركية قد اعتمدت في 16 كانون الثاني المنصرم هياكل إدارة المرحلة الانتقالية، التي تشمل مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، بالإضافة إلى قوة الاستقرار الدولية.

وتُكلف هذه القوة بتأمين الحدود، حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وضمان عملية نزع السلاح، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.



مواقف دولية وجدل حول المهام

وفي حين أعلن الرئيس الأميركي أن 59 دولة أعربت عن استعدادها للمشاركة، برزت أسماء دول مثل إيطاليا، ، بنغلاديش، كازاخستان، وأذربيجان كشركاء محتملين.

ومع ذلك، لا يزال الجدل قائماً حول طبيعة المهام؛ فبينما وافقت حركة " " على قوات أممية تعمل كقوات فصل لمراقبة وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول 2025، يركز التصور الأميركي والإسرائيلي على تولي القوة مهام نزع السلاح وفرض الأمن، وسط مطالب قطرية بتفويض واضح وتنسيق عبر جهة فلسطينية.



