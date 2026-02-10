تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الجيش السوري يبدأ انسحابه من محيط الحسكة بموجب الاتفاق مع "قسد"
Lebanon 24
10-02-2026
|
13:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع السورية
، اليوم الثلاثاء، بدء انسحاب قوات الجيش من محيط مدينة الحسكة، تنفيذًا للاتفاق المبرم مع قوات
سوريا
الديمقراطية
"قسد".
وأوضحت هيئة العمليات في الجيش أن
قوى الأمن الداخلي
انتشرت في المناطق التي غادرها الجيش، بحسب
وكالة الأنباء
السورية
"
سانا
".
وأكدت الهيئة
التزام
"قسد" بالاتفاق وخطواتها الإيجابية، مشيرة إلى أنها ستواصل المراقبة والتقييم لتحديد المرحلة التالية.
وكانت الهيئة قد ذكرت أن الاتفاق يشمل الانسحاب من المناطق المدنية إلى نقاط عسكرية محددة، وفتح الطرقات، والتعاون في تفكيك الألغام وإزالة السواتر، مع تسريع عملية الاندماج، بهدف تعزيز
سيادة الدولة
.
وزارة الدفاع السورية
قوى الأمن الداخلي
وكالة الأنباء
الجيش السوري
وزارة الدفاع
سيادة الدولة
الديمقراطية
الديمقراطي
تابع
