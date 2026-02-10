ليست تحركات عادية.. القيادة الوسطى تكشف عن "مهمة" قواتها حالياً

أكد المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية، في تصريحات لـ" عربية"، أن تحركات القوات الأميركية في المنطقة تهدف إلى ممارسة قوة الردع، مشدداً على أن الوجود القوي يعزز فرص .

وأوضح أن رسالة القيادة تتمثل في تحقيق "السلام من خلال القوة"، مع التركيز الحالي على مواجهة التحديات والتهديدات وحماية الممرات البحرية.



وأشار المتحدث إلى أن تركز على تموضع قواتها بشكل مناسب لحماية أفرادها والتعاون مع الشركاء الإقليميين، مؤكداً مواصلة التنسيق مع الحلفاء لتحقيق الاستقرار.

وعلى صعيد ، لفت إلى إحراز تقدم ملحوظ جداً في نقل سجناء تنظيم "داعش" إلى ، مع استمرار التركيز على جهود مكافحة التنظيم في المنطقة.



