تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قبيل الاجتماع .. إصرار إسرائيلي على "تحرك ميداني" في غزة

Lebanon 24
10-02-2026 | 14:11
A-
A+
قبيل الاجتماع .. إصرار إسرائيلي على تحرك ميداني في غزة
قبيل الاجتماع .. إصرار إسرائيلي على تحرك ميداني في غزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيؤكد خلال اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض غداً الأربعاء، أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة "لا تتغير".

ووفقاً للمصدر، فقد أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأن تنفيذ عملية عسكرية أخرى للجيش الإسرائيلي في غزة يُعد ضرورة للانتقال نحو رؤية ترامب للقطاع والمنطقة.
 
ويُعد هذا اللقاء، المقرر عقده يوم غدًا الأربعاء، السابع من نوعه بين الطرفين خلال عام واحد؛ ومن المتوقع أن يتناول البحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى التحرك العسكري الأميركي ضد طهران.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
استعدادات لبنانية للاجتماع المقبل لـ"الميكانيزم" وتحرك رباعي بشأن ملف السلاح
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية قرب صيادي الأسماك ببلدة الناقورة قبيل اجتماع لجنة "الميكانيزم"
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هاجس "الخضّة الأمنية" يخيّم على "عين الحلوة" قبيل رمضان
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد ميداني ومعلومات "غير دقيقة"
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإسرائيلي

الإيراني

قطاع غزة

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2026-02-10
Lebanon24
16:28 | 2026-02-10
Lebanon24
16:08 | 2026-02-10
Lebanon24
16:00 | 2026-02-10
Lebanon24
15:56 | 2026-02-10
Lebanon24
15:48 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24