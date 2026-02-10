قبيل الاجتماع .. إصرار إسرائيلي على "تحرك ميداني" في غزة

أوردت صحيفة "تايمز أوف "، نقلاً عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن رئيس الوزراء سيؤكد خلال اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأميركي في غداً الأربعاء، أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في "لا تتغير".



ووفقاً للمصدر، فقد أبلغت إسرائيل بأن تنفيذ عملية عسكرية أخرى للجيش في غزة يُعد ضرورة للانتقال نحو رؤية للقطاع والمنطقة.

ويُعد هذا اللقاء، المقرر عقده يوم غدًا الأربعاء، السابع من نوعه بين الطرفين خلال عام واحد؛ ومن المتوقع أن يتناول البحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والملف ، بالإضافة إلى التحرك العسكري الأميركي ضد .



