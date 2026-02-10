احتجاجات عنيفة في ألبانيا بسبب مزاعم فساد حكومي

اندلعت مواجهات بين متظاهرين مناهضين للحكومة وقوات الشرطة، في تيرانا، حيث تجمع آلاف المحتجين للمطالبة باستقالة نائبة رئيس الوزراء بليندا بالوكو، على خلفية مزاعم فساد.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن المتظاهرين ألقوا زجاجات على مبنى حكومي، فيما ردت الشرطة باستخدام خراطيم المياه، في أحدث موجة من الاحتجاجات العنيفة التي تشكل تحدياً لسلطة رئيس الوزراء إدي ، الذي يتولى منصبه منذ عام 2013.

وتصاعد التوتر السياسي في البلاد منذ كانون الأول، بعدما وجه الادعاء العام اتهامات إلى بالوكو بالتدخل في المناقصات العامة لمشاريع بنية تحتية كبرى وتفضيل شركات معينة، وهي اتهامات نفتها نائبة رئيس الوزراء.

ورفع المحتجون في أحد الميادين الرئيسية في تيرانا أعلاماً ولافتات، مرددين هتافات تطالب برحيل راما واستقالة الحكومة، واصفين إياها بـ«الفاسدة».

وكان الادعاء العام قد طلب من ، هذا الأسبوع، رفع الحصانة عن بالوكو، تمهيداً لإلقاء القبض عليها. ولم يتضح بعد ما إذا كان البرلمان، الذي يتمتع فيه حزب راما الحاكم بالأغلبية، سيصوت على الطلب أو موعد إجراء التصويت.