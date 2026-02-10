تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

احتجاجات عنيفة في ألبانيا بسبب مزاعم فساد حكومي

Lebanon 24
10-02-2026 | 14:20
A-
A+
احتجاجات عنيفة في ألبانيا بسبب مزاعم فساد حكومي
احتجاجات عنيفة في ألبانيا بسبب مزاعم فساد حكومي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اندلعت مواجهات بين متظاهرين مناهضين للحكومة وقوات الشرطة، في العاصمة الألبانية تيرانا، حيث تجمع آلاف المحتجين للمطالبة باستقالة نائبة رئيس الوزراء بليندا بالوكو، على خلفية مزاعم فساد.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن المتظاهرين ألقوا زجاجات مولوتوف على مبنى حكومي، فيما ردت الشرطة باستخدام خراطيم المياه، في أحدث موجة من الاحتجاجات العنيفة التي تشكل تحدياً لسلطة رئيس الوزراء إدي راما، الذي يتولى منصبه منذ عام 2013.

وتصاعد التوتر السياسي في البلاد منذ كانون الأول، بعدما وجه الادعاء العام اتهامات إلى بالوكو بالتدخل في المناقصات العامة لمشاريع بنية تحتية كبرى وتفضيل شركات معينة، وهي اتهامات نفتها نائبة رئيس الوزراء.

ورفع المحتجون في أحد الميادين الرئيسية في تيرانا أعلاماً ولافتات، مرددين هتافات تطالب برحيل راما واستقالة الحكومة، واصفين إياها بـ«الفاسدة».

وكان الادعاء العام قد طلب من البرلمان، هذا الأسبوع، رفع الحصانة البرلمانية عن بالوكو، تمهيداً لإلقاء القبض عليها. ولم يتضح بعد ما إذا كان البرلمان، الذي يتمتع فيه حزب راما الحاكم بالأغلبية، سيصوت على الطلب أو موعد إجراء التصويت.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
فون دير لاين: أوروبا تدعم احتجاجات إيران بالكامل وتدين "القمع العنيف"
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المدعي العام في إيران: مزاعم ترامب بأن طهران أوقفت إعدام 800 من سجناء الاحتجاجات غير صحيحة مطلقًا
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام سوداني: الجيش يدخل مدينة الحمادي في جنوب كردفان بعد معارك عنيفة
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: هجوم على مبنى حكومي مع اليوم الرابع للاحتجاجات الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24

العاصمة الألبانية

قوات الشرطة

البرلمانية

البرلمان

برلماني

مولوتوف

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2026-02-10
Lebanon24
16:28 | 2026-02-10
Lebanon24
16:08 | 2026-02-10
Lebanon24
16:00 | 2026-02-10
Lebanon24
15:56 | 2026-02-10
Lebanon24
15:48 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24