واشنطن وأذربيجان توقعان شراكة إستراتيجية لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي

وقعت وأذربيجان اليوم الثلاثاء في باكو شراكة إستراتيجية تشمل التعاون الاقتصادي والأمني، في خطوة تعكس سعي لتوسيع نفوذها في منطقة كانت تحت هيمنة سابقاً.



وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاتفاقية مع الأميركي جيه.دي فانس، الذي يزور أذربيجان بعد زيارة قصيرة لأرمينيا.

أوضح علييف أن البلدين يدخلان "مرحلة جديدة تماماً" من التعاون تشمل مبيعات الصناعات الدفاعية، الذكاء الاصطناعي، وأمن الطاقة، إضافة إلى مواجهة الإرهاب، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

، أعلن فانس أن الولايات المتحدة سترسل عدداً غير محدد من السفن إلى أذربيجان لدعم حماية مياهها الإقليمية.

وكان فانس قد وقع خلال زيارته لأرمينيا اتفاقاً مع رئيس الوزراء نيكول باشينيان قد يمهد لبناء محطة طاقة نووية في البلاد، التي تعتمد منذ فترة طويلة على واردات الطاقة الروسية والإيرانية.

كما يسعى فانس لتعزيز مشروع "طريق الدولي للسلام والازدهار"، وهو ممر بطول 43 كيلومتراً يربط أرمينيا بجيب ناخيتشيفان الأذربيجاني ومن ثم بتركيا، بهدف تحسين الربط بين آسيا وأوروبا وتوسيع تدفقات الطاقة والتجارة بعيداً عن روسيا نتيجة حربها في . (آرم نيوز)