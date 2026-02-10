تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

واشنطن وأذربيجان توقعان شراكة إستراتيجية لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي

Lebanon 24
10-02-2026 | 14:37
واشنطن وأذربيجان توقعان شراكة إستراتيجية لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي
واشنطن وأذربيجان توقعان شراكة إستراتيجية لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي photos 0
وقعت الولايات المتحدة وأذربيجان اليوم الثلاثاء في باكو شراكة إستراتيجية تشمل التعاون الاقتصادي والأمني، في خطوة تعكس سعي واشنطن لتوسيع نفوذها في منطقة كانت تحت هيمنة روسيا سابقاً.

وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاتفاقية مع نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس، الذي يزور أذربيجان بعد زيارة قصيرة لأرمينيا.

أوضح علييف أن البلدين يدخلان "مرحلة جديدة تماماً" من التعاون تشمل مبيعات الصناعات الدفاعية، الذكاء الاصطناعي، وأمن الطاقة، إضافة إلى مواجهة الإرهاب، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

من جهته، أعلن فانس أن الولايات المتحدة سترسل عدداً غير محدد من السفن إلى أذربيجان لدعم حماية مياهها الإقليمية.

وكان فانس قد وقع خلال زيارته لأرمينيا اتفاقاً مع رئيس الوزراء نيكول باشينيان قد يمهد لبناء محطة طاقة نووية في البلاد، التي تعتمد منذ فترة طويلة على واردات الطاقة الروسية والإيرانية.

كما يسعى فانس لتعزيز مشروع "طريق ترامب الدولي للسلام والازدهار"، وهو ممر بطول 43 كيلومتراً يربط أرمينيا بجيب ناخيتشيفان الأذربيجاني ومن ثم بتركيا، بهدف تحسين الربط بين آسيا وأوروبا وتوسيع تدفقات الطاقة والتجارة بعيداً عن روسيا نتيجة حربها في أوكرانيا. (آرم نيوز) 

