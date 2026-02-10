حماس: التقرير الأممي حول تعذيب الأسرى دليل إضافي على فظائع الاحتلال

أكدت حركة الإسلامية (حماس) أن البيان الصادر عن ، الذي وثق فظائع بحق الأسرى ، يشكل دليلاً إضافياً على انتهاكاته غير المسبوقة للقانون الدولي.

وقالت الحركة إن توثيق أنماط التعذيب الممنهج وأساليب الإكراه والابتزاز يعكس "الطبيعة الإجرامية للاحتلال".



وطالبت والمؤسسات الأممية، وفي مقدمتها الدولية، بضرورة اتخاذ خطوات عملية حاسمة تشمل فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب، وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية، مع فرض عقوبات رادعة لوقف هذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.



وكان بيان رسمي صادر عن قد كشف عن شهادات صادمة لأسرى فلسطينيين أُفرج عنهم مؤخراً، تحدثوا فيها عن انتهاكات جسيمة داخل السجون ترقى إلى "جرائم حرب".

وبحسب الشهادات، تعرض الأسرى لتحقيقات مهينة وعنف جسدي، بالإضافة إلى مساومتهم على العمل كمخبرين لصالح جيش الاحتلال مقابل المال، استغلالاً لأوضاعهم القاسية.



وشددت الأمم المتحدة على أن هذه الشهادات تستدعي تحقيقاً دولياً مستقلاً، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.