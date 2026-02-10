تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حماس: التقرير الأممي حول تعذيب الأسرى دليل إضافي على فظائع الاحتلال

Lebanon 24
10-02-2026 | 14:49
A-
A+
حماس: التقرير الأممي حول تعذيب الأسرى دليل إضافي على فظائع الاحتلال
حماس: التقرير الأممي حول تعذيب الأسرى دليل إضافي على فظائع الاحتلال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن البيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي وثق فظائع الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، يشكل دليلاً إضافياً على انتهاكاته غير المسبوقة للقانون الدولي.
 
وقالت الحركة إن توثيق أنماط التعذيب الممنهج وأساليب الإكراه والابتزاز يعكس "الطبيعة الإجرامية للاحتلال".

وطالبت حماس المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، بضرورة اتخاذ خطوات عملية حاسمة تشمل فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب، وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية، مع فرض عقوبات رادعة لوقف هذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

وكان بيان رسمي صادر عن الأمم المتحدة قد كشف عن شهادات صادمة لأسرى فلسطينيين أُفرج عنهم مؤخراً، تحدثوا فيها عن انتهاكات جسيمة داخل السجون ترقى إلى "جرائم حرب".
 
وبحسب الشهادات، تعرض الأسرى لتحقيقات مهينة وعنف جسدي، بالإضافة إلى مساومتهم على العمل كمخبرين لصالح جيش الاحتلال مقابل المال، استغلالاً لأوضاعهم القاسية.

وشددت الأمم المتحدة على أن هذه الشهادات تستدعي تحقيقاً دولياً مستقلاً، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الفاشي يواجهون ظروفا غير إنسانية وعمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة وعلى العالم التحرك الفوري لإنهاء معاناتهم
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:24:06 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق مسقط بشأن الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين جرى برعاية أممية وعمانية
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:24:06 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نحذر من خطورة تمادي أجهزة السلطة الأمنية في النهج القمعي ومن وحشية ما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وتنكيل
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:24:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنائية الدولية: سكان دارفور يتعرضون لـ "تعذيب جماعي"
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:24:06 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

مكتب الأمم المتحدة

المجتمع الدولي

محكمة الجنايات

الأمم المتحدة

الفلسطينيين

الإسرائيلي

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2026-02-10
Lebanon24
16:28 | 2026-02-10
Lebanon24
16:08 | 2026-02-10
Lebanon24
16:00 | 2026-02-10
Lebanon24
15:56 | 2026-02-10
Lebanon24
15:48 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24