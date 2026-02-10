تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

من طهران.. السفير السعودي: تنسيقنا مع إيران هو "الرد الأفضل" على إسرائيل

Lebanon 24
10-02-2026 | 15:03
من طهران.. السفير السعودي: تنسيقنا مع إيران هو الرد الأفضل على إسرائيل
من طهران.. السفير السعودي: تنسيقنا مع إيران هو الرد الأفضل على إسرائيل photos 0
استقبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، السفير السعودي لدى طهران، عبد الله بن سعود العنزي، في لقاء ركز على آفاق التعاون الثنائي في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وشدد عزيزي خلال اللقاء على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق البلدين لضمان "الأمن المستدام" بعيداً عن التدخلات الأجنبية، معتبراً أن التعاون بين الرياض وطهران يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

من جانبه، أكد السفير السعودي عبد الله العنزي أن التنسيق بين البلدين يعد "أفضل رد" على ممارسات إسرائيل في المنطقة، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات يبعث برسالة قوية لكل من يسعى للإخلال بالاستقرار.
 
وجدد العنزي تمسك بلاده بالدبلوماسية والحوار كسبيل وحيد لتحقيق الأمن، بعيداً عن الصراعات العسكرية، مؤكداً أن حل القضايا المعقدة يمر عبر الطرق السلمية والبناءة.

