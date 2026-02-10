من طهران.. السفير السعودي: تنسيقنا مع إيران هو "الرد الأفضل" على إسرائيل

استقبل رئيس لجنة والسياسة الخارجية في مجلس الشورى ، إبراهيم عزيزي، السفير السعودي لدى ، عبد الله بن سعود العنزي، في لقاء ركز على التعاون في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.



وشدد عزيزي خلال اللقاء على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق البلدين لضمان "الأمن المستدام" بعيداً عن التدخلات الأجنبية، معتبراً أن التعاون بين وطهران يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.



من جانبه، أكد السفير السعودي عبد الله العنزي أن التنسيق بين البلدين يعد "أفضل رد" على ممارسات في المنطقة، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات يبعث برسالة قوية لكل من يسعى للإخلال بالاستقرار.

وجدد العنزي تمسك بلاده بالدبلوماسية والحوار كسبيل وحيد لتحقيق الأمن، بعيداً عن الصراعات العسكرية، مؤكداً أن حل المعقدة يمر عبر الطرق السلمية والبناءة.



