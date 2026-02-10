ستارمر: مهمتي تغيير بريطانيا ولن أتخلى عن منصبي

تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر، الثلاثاء، بالاستمرار في مهمته الرامية إلى "تغيير" ، متجاهلاً الدعوات المتصاعدة لاستقالته والتي شملت حلفاء بارزين داخل ، وفي مقدمتهم زعيم الحزب في أنس سروار.



وفي محاولة لامتصاص الغضب المتزايد بسبب تعيين بيتر ماندلسون سفيراً لدى ، انتهج ستارمر أسلوباً هجومياً خلال زيارة لمركز اجتماعي بجنوب ، داعياً حزبه إلى الكف عن الصراعات الداخلية ومواجهة "العدو الحقيقي" المتمثل في "حزب الإصلاح" الشعبوي وسياساته التي وصفها بـ"المنقسمة".



وتواجه سلطة ستارمر اختباراً هو الأصعب منذ توليه المنصب، على خلفية علاقة ماندلسون الوثيقة بجيفري إبستين. وأشارت وثائق من الأميركية إلى أن ماندلسون قد يكون سرب معلومات حساسة حول أصول بريطانية وتعديلات ضريبية إلى إبستين خلال الأزمة المالية، وهو ما وضعه تحت طائلة تحقيق شرطي بتهمة إساءة استغلال المنصب.



ورغم الضغوط واستقالة اثنين من مساعديه، استند ستارمر إلى دعم وزراء حكومته ونواب الحزب، مؤكداً أمام الجمهور: "لن أتخلى أبداً عن الشعب الذي أدافع عنه، ولا عن المهمة التي كُلفت بها".









