Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ستارمر: مهمتي تغيير بريطانيا ولن أتخلى عن منصبي

Lebanon 24
10-02-2026 | 15:18
ستارمر: مهمتي تغيير بريطانيا ولن أتخلى عن منصبي
ستارمر: مهمتي تغيير بريطانيا ولن أتخلى عن منصبي photos 0
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، بالاستمرار في مهمته الرامية إلى "تغيير" بريطانيا، متجاهلاً الدعوات المتصاعدة لاستقالته والتي شملت حلفاء بارزين داخل حزب العمال، وفي مقدمتهم زعيم الحزب في اسكتلندا أنس سروار.

وفي محاولة لامتصاص الغضب المتزايد بسبب تعيين بيتر ماندلسون سفيراً لدى واشنطن، انتهج ستارمر أسلوباً هجومياً خلال زيارة لمركز اجتماعي بجنوب إنجلترا، داعياً حزبه إلى الكف عن الصراعات الداخلية ومواجهة "العدو الحقيقي" المتمثل في "حزب الإصلاح" الشعبوي وسياساته التي وصفها بـ"المنقسمة".

وتواجه سلطة ستارمر اختباراً هو الأصعب منذ توليه المنصب، على خلفية الكشف عن علاقة ماندلسون الوثيقة بجيفري إبستين. وأشارت وثائق من وزارة العدل الأميركية إلى أن ماندلسون قد يكون سرب معلومات حساسة حول أصول بريطانية وتعديلات ضريبية إلى إبستين خلال الأزمة المالية، وهو ما وضعه تحت طائلة تحقيق شرطي بتهمة إساءة استغلال المنصب.

ورغم الضغوط واستقالة اثنين من مساعديه، استند ستارمر إلى دعم وزراء حكومته ونواب الحزب، مؤكداً أمام الجمهور: "لن أتخلى أبداً عن الشعب الذي أدافع عنه، ولا عن المهمة التي كُلفت بها".



