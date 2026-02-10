تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الولايات المتحدة تحكم بالسجن على رجل من جورجيا بعد تهديده قتل ترامب على "تيك توك"
Lebanon 24
10-02-2026
|
15:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة العدل
الأميركية أن رجلاً من ولاية جورجيا سيقضي ثلاث سنوات وخمسة أشهر في السجن بتهمة توجيه تهديدات مباشرة بالقتل ضد الرئيس السابق
دونالد ترامب
عبر تطبيق تيك توك.
وجاء في بيان الوزارة: "حُكم على جوان راشون بورتر بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات في سجن فيدرالي بعد بثه تهديدات بالقتل ضد الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
".
وتشير تفاصيل القضية إلى أنه في 26
تموز
2025، بث بورتر فيديو مباشر على تيك توك وكتب تعليقًا قال فيه: "لا توجد سوى طريقة واحدة لجعل أمريكا عظيمة - وهي إطلاق رصاصة بين عيني ترامب"، كما أكّد نيته قتل الرئيس و"مشاهدته ينزف حتى الموت".
وأشار البيان إلى أن بورتر خطط في اليوم نفسه للاختباء في مبنى مهجور وإطلاق النار على ترامب خلال تجمع انتخابي، مستهدفًا رأسه أو صدره، وعندما سُئل عن احتمال تدخل عملاء فيدراليين، قال إنه ينوي قتلهم ثم الانتحار.
وفي سياق منفصل، ألقى مكتب التحقيقات
الفيدرالي
في فبراير الماضي القبض على تشارلز برونسون إنجرام (47 عامًا) من أوهايو، بتهمة توجيه تهديدات ضد ترامب ومؤيديه وضباط إدارة الهجرة والجمارك، بعد نشره تهديدات على موقع "
يوتيوب
".
