محمد بن زايد وألكسندر ستوب يبحثان تعزيز التعاون الإماراتي ـ الفنلندي

بحث رئيس ونظيره الفنلندي الرئيس ألكسندر ستوب اليوم - خلال اتصال هاتفي - مختلف مسارات التعاون التنموي والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه ودفعه إلى الأمام بما يعود بالخير على شعبيهما، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".





وأكد الجانبان خلال الاتصال، الحرص المشترك على دفع العلاقات ـ الفنلندية نحو أرحب خاصة في مجالات الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي بجانب الفضاء والابتكار والاستدامة وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.





كما استعرض الرئيسان والفنلندي عدداً من الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة والجهود المبذولة تجاهها، مشددين على أهمية العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، وتسوية النزاعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية بما يصب في مصلحة الجميع.. وذلك انطلاقاً من نهج البلدين الداعم للتعاون والسلام والتنمية في العالم.

