تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

محمد بن زايد وألكسندر ستوب يبحثان تعزيز التعاون الإماراتي ـ الفنلندي

Lebanon 24
10-02-2026 | 15:48
A-
A+
محمد بن زايد وألكسندر ستوب يبحثان تعزيز التعاون الإماراتي ـ الفنلندي
محمد بن زايد وألكسندر ستوب يبحثان تعزيز التعاون الإماراتي ـ الفنلندي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ونظيره الفنلندي الرئيس  ألكسندر ستوب اليوم - خلال اتصال هاتفي - مختلف مسارات التعاون التنموي والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه ودفعه إلى الأمام بما يعود بالخير على شعبيهما، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".


وأكد الجانبان خلال الاتصال، الحرص المشترك على دفع العلاقات الإماراتية ـ الفنلندية نحو آفاق أرحب خاصة في مجالات الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي بجانب الفضاء والابتكار والاستدامة وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار. 


كما استعرض الرئيسان الإماراتي والفنلندي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، مشددين على أهمية العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، وتسوية النزاعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية بما يصب في مصلحة الجميع.. وذلك انطلاقاً من نهج البلدين الداعم للتعاون والسلام والتنمية في العالم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء النرويج التطورات في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد بن زايد يتصل بالرئيس الإيراني لتعزيز العلاقات الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ محمد بن زايد يصل نيودلهي في زيارة عمل لتعزيز علاقات الإمارات والهند
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الشيخ محمد بن زايد

الذكاء الاصطناعي

محمد بن زايد

الشرق الأوسط

الشيخ محمد

الإماراتية

دبلوماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2026-02-10
Lebanon24
16:28 | 2026-02-10
Lebanon24
16:08 | 2026-02-10
Lebanon24
16:00 | 2026-02-10
Lebanon24
15:56 | 2026-02-10
Lebanon24
15:24 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24