عربي-دولي
الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بالضفة الغربية تهدّد القانون الدولي
Lebanon 24
10-02-2026
|
15:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت
وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين
(الأونروا) من أن الإجراءات
الإسرائيلية
الجديدة في
الضفة الغربية
تشكّل ضربة جديدة للقانون الدولي، وتضع سوابق خطيرة قد تكون لها تداعيات عالمية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات تمثّل وصفة لتوسيع السيطرة الإسرائيلية وزيادة العنف، محذّرًا من أنها تُمهد لتسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وما قد يترتّب على ذلك من مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
