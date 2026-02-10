الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بالضفة الغربية تهدّد القانون الدولي

حذّرت وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من أن الإجراءات الجديدة في تشكّل ضربة جديدة للقانون الدولي، وتضع سوابق خطيرة قد تكون لها تداعيات عالمية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تمثّل وصفة لتوسيع السيطرة الإسرائيلية وزيادة العنف، محذّرًا من أنها تُمهد لتسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وما قد يترتّب على ذلك من مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

