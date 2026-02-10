فوق "الكاريبي"... نجاة الرئيس الكولومبي من محاولة اغتيال

أعلن الرئيس الكولومبي ، الثلاثاء، نجاته من محاولة اغتيال استهدفته قبل ساعات، مؤكداً أن مروحيته تعذر عليها الهبوط في وجهتها المقررة على الساحل ليل الإثنين.



وأوضح ، خلال اجتماع حكومي نُقل مباشرة، أن مخاوف أمنية من قيام أشخاص مجهولين بإطلاق النار على الطائرة الرئاسية دفعت طاقم المروحية إلى تغيير مسارها والاتجاه نحو عرض البحر لمدة أربع ساعات، قبل الهبوط في مكان غير مخطط له لتفادي التعرض للقتل.

وتأتي هذه الحادثة بعد تحذيرات تلقاها الرئيس الكولومبي منذ أشهر بشأن مؤامرة تحيكها عصابات تهريب المخدرات لتصفيته.



