تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
فوق "الكاريبي"... نجاة الرئيس الكولومبي من محاولة اغتيال
Lebanon 24
10-02-2026
|
16:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الكولومبي
غوستافو بيترو
، الثلاثاء، نجاته من محاولة اغتيال استهدفته قبل ساعات، مؤكداً أن مروحيته تعذر عليها الهبوط في وجهتها المقررة على الساحل
الكاريبي
ليل الإثنين.
وأوضح
بيترو
، خلال اجتماع حكومي نُقل مباشرة، أن مخاوف أمنية من قيام أشخاص مجهولين بإطلاق النار على الطائرة الرئاسية دفعت طاقم المروحية إلى تغيير مسارها والاتجاه نحو عرض البحر لمدة أربع ساعات، قبل الهبوط في مكان غير مخطط له لتفادي التعرض للقتل.
وتأتي هذه الحادثة بعد تحذيرات تلقاها الرئيس الكولومبي منذ أشهر بشأن مؤامرة تحيكها عصابات تهريب المخدرات لتصفيته.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يؤكد أنه نجا من محاولة اغتيال ليل الإثنين خلال تنقّله على متن مروحية
Lebanon 24
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يؤكد أنه نجا من محاولة اغتيال ليل الإثنين خلال تنقّله على متن مروحية
11/02/2026 06:40:16
11/02/2026 06:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يؤكد أنه نجا من محاولة اغتيال ليل الإثنين خلال تنقّله على متن مروحية
Lebanon 24
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يؤكد أنه نجا من محاولة اغتيال ليل الإثنين خلال تنقّله على متن مروحية
11/02/2026 06:40:16
11/02/2026 06:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الكولومبي: نواجه جريمة دولية عابرة للحدود تتمثل في تجارة المخدرات ولا مجال للخلاف بشأن خطورتها
Lebanon 24
الرئيس الكولومبي: نواجه جريمة دولية عابرة للحدود تتمثل في تجارة المخدرات ولا مجال للخلاف بشأن خطورتها
11/02/2026 06:40:16
11/02/2026 06:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
احميد القذافي "ابن عم سيف الإسلام" للعربية: سيف الإسلام تعرض لمحاولات اغتيال عدة
Lebanon 24
احميد القذافي "ابن عم سيف الإسلام" للعربية: سيف الإسلام تعرض لمحاولات اغتيال عدة
11/02/2026 06:40:16
11/02/2026 06:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غوستافو بيترو
الكاريبي
غوستافو
فادي ال
كولومب
بيترو
الكار
صفية
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: إيران راغبة في اتفاق نووي وعدم القيام بذلك سيكون حماقة
Lebanon 24
ترامب: إيران راغبة في اتفاق نووي وعدم القيام بذلك سيكون حماقة
23:26 | 2026-02-10
10/02/2026 11:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مأساوية في كندا.. إطلاق نار داخل مدرسة يودي بحياة 10 أشخاص وأكثر من 25 جريحاً
Lebanon 24
حادثة مأساوية في كندا.. إطلاق نار داخل مدرسة يودي بحياة 10 أشخاص وأكثر من 25 جريحاً
23:18 | 2026-02-10
10/02/2026 11:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"العديد" تتحول إلى قلعة متحركة.. ماذا كشفت صور الأقمار الصناعية؟
Lebanon 24
"العديد" تتحول إلى قلعة متحركة.. ماذا كشفت صور الأقمار الصناعية؟
16:28 | 2026-02-10
10/02/2026 04:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تدرس السيطرة على ناقلات النفط الإيرانية للضغط على طهران
Lebanon 24
واشنطن تدرس السيطرة على ناقلات النفط الإيرانية للضغط على طهران
16:08 | 2026-02-10
10/02/2026 04:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
16:00 | 2026-02-10
10/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
09:01 | 2026-02-10
10/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
07:13 | 2026-02-10
10/02/2026 07:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:26 | 2026-02-10
ترامب: إيران راغبة في اتفاق نووي وعدم القيام بذلك سيكون حماقة
23:18 | 2026-02-10
حادثة مأساوية في كندا.. إطلاق نار داخل مدرسة يودي بحياة 10 أشخاص وأكثر من 25 جريحاً
16:28 | 2026-02-10
"العديد" تتحول إلى قلعة متحركة.. ماذا كشفت صور الأقمار الصناعية؟
16:08 | 2026-02-10
واشنطن تدرس السيطرة على ناقلات النفط الإيرانية للضغط على طهران
16:00 | 2026-02-10
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
15:56 | 2026-02-10
الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بالضفة الغربية تهدّد القانون الدولي
فيديو
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
11/02/2026 06:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
11/02/2026 06:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
11/02/2026 06:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24