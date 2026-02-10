تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حادثة مأساوية في كندا.. إطلاق نار داخل مدرسة يودي بحياة 10 أشخاص وأكثر من 25 جريحاً

Lebanon 24
10-02-2026 | 23:18
A-
A+
حادثة مأساوية في كندا.. إطلاق نار داخل مدرسة يودي بحياة 10 أشخاص وأكثر من 25 جريحاً
حادثة مأساوية في كندا.. إطلاق نار داخل مدرسة يودي بحياة 10 أشخاص وأكثر من 25 جريحاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أسفر حادث إطلاق نار في مدرسة بكولومبيا البريطانية في كندا عن مقتل 10 أشخاص، بينهم المشتبه به، وعُثر على شخصين آخرين مقتولين في منزل يعتقد أنه له صلة بالحادث.

وذكرت الشرطة الملكية الكندية أن أكثر من 25 شخصا أصيبوا بجروح، بينهم اثنان في حالة حرجة، بعد حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة تامبلر ريدج الثانوية.

وأضافت الشرطة في بيان أنه "كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عُثر على شخص يُعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية".

وطلبت الشرطة من سكان تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، البقاء في منازلهم حيث يتم نشر موارد شرطية إضافية في المنطقة من المناطق المجاورة.

وأعلنت مديرية مدارس منطقة بيس ريفر ساوث عن إغلاق مؤقت، وتأمين المدرسة الثانوية والابتدائية في البلدة، كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب.

وتقع بلدة تامبلر ريدج على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا.

جدير بالذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس تعد نادرة في كندا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الصحافة الفرنسية عن شرطة جنوب إفريقيا: مقتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة جوهانسبرغ
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المدعية العامة في كندا: نحن أمام يوم مأساوي بعد حادث إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في البترون.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء كندا: حادث إطلاق النار في مدرسة مروع
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

المدرسة الثانوية

الملكية الكندية

الشرطة الملكية

البريطانية

البريطاني

كولومبيا

فانكوفر

كولومب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:18 | 2026-02-11
Lebanon24
02:16 | 2026-02-11
Lebanon24
01:37 | 2026-02-11
Lebanon24
01:32 | 2026-02-11
Lebanon24
01:26 | 2026-02-11
Lebanon24
01:08 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24