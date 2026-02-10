تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب: إيران راغبة في اتفاق نووي وعدم القيام بذلك سيكون حماقة

Lebanon 24
10-02-2026 | 23:26
A-
A+
ترامب: إيران راغبة في اتفاق نووي وعدم القيام بذلك سيكون حماقة
ترامب: إيران راغبة في اتفاق نووي وعدم القيام بذلك سيكون حماقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبة إيران في إبرام اتفاق نووي، محذرا إياها من أن "عدم القيام بذلك سيكون حماقة".

وقال ترامب في مقابلة مع لاري كودلو من قناة "فوكس بيزنس"، بُثت أمس الثلاثاء: "كما تعلمون، لدينا أسطول ضخم يتجه حاليا إلى إيران، سنرى ما سيحدث، أعتقد أنهم يرغبون في إبرام اتفاق، وأعتقد أنهم سيكونون حمقى إن لم يفعلوا".

وتابع: "لقد دمرنا قدراتهم النووية في المرة الماضية، وسنرى ما إذا كنا سندمر المزيد هذه المرة"، قبل أن يؤكد مجددا رغبة إيران في إبرام اتفاق، لكن بشرط أن يكون "اتفاقا جيدا".

وأضاف: "لا أسلحة نووية، لا صواريخ، لا هذا ولا ذاك، كل الأشياء التي تريدونها"، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وكان ترامب قد قال للقناة 12 الإسرائيلية، إن واشنطن ستضطر ‌إلى اتخاذ "إجراءات صارمة جدا" ⁠إذا لم يتم التوصل إلى ‌اتفاق مع إيران.

ونقلت القناة عن ترامب قوله في مقابلة نُشرت أمس الثلاثاء "إما أن نتوصل إلى اتفاق، أو سيتعين علينا القيام ⁠بشيء صارم جدا".

وذكر ‍موقع أكسيوس والقناة 12 أن ترامب ‌قال إنه يدرس إرسال حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يتهم بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى" بتوقيعها الاتفاق لتسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض أسعار النفط بنسبة تتجاوز 3 % في ظل رغبة ترامب بالتوصل إلى اتفاق مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران تريد عقد صفقة وسيكون من الحماقة عدم فعل ذلك
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 09:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

عين علي

دونالد

واشنطن

رنا ❗️

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:18 | 2026-02-11
Lebanon24
02:16 | 2026-02-11
Lebanon24
01:37 | 2026-02-11
Lebanon24
01:32 | 2026-02-11
Lebanon24
01:26 | 2026-02-11
Lebanon24
01:08 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24