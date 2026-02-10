ترامب: إيران راغبة في اتفاق نووي وعدم القيام بذلك سيكون حماقة

أكد الرئيس الأميركي رغبة في إبرام اتفاق نووي، محذرا إياها من أن "عدم القيام بذلك سيكون حماقة".



وقال في مقابلة مع لاري كودلو من قناة " بيزنس"، بُثت أمس الثلاثاء: "كما تعلمون، لدينا أسطول ضخم يتجه حاليا إلى إيران، سنرى ما سيحدث، أعتقد أنهم يرغبون في إبرام اتفاق، وأعتقد أنهم سيكونون حمقى إن لم يفعلوا".



وتابع: "لقد دمرنا قدراتهم النووية في المرة الماضية، وسنرى ما إذا كنا سندمر المزيد هذه المرة"، قبل أن يؤكد مجددا رغبة إيران في إبرام اتفاق، لكن بشرط أن يكون "اتفاقا جيدا".



وأضاف: "لا أسلحة نووية، لا صواريخ، لا هذا ولا ذاك، كل الأشياء التي تريدونها"، بحسب ما نقلت شبكة " إن" الإخبارية.



وكان ترامب قد قال للقناة 12 ، إن ستضطر ‌إلى اتخاذ "إجراءات صارمة جدا" ⁠إذا لم يتم التوصل إلى ‌اتفاق مع إيران.



ونقلت القناة عن ترامب قوله في مقابلة نُشرت أمس الثلاثاء "إما أن نتوصل إلى اتفاق، أو سيتعين علينا القيام ⁠بشيء صارم جدا".



وذكر ‍موقع أكسيوس والقناة 12 أن ترامب ‌قال إنه يدرس إرسال حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة.



