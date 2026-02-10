ناقش ملف المفاوضات مع إيران.. نتنياهو في واشنطن والتقى ويتكوف وكوشنر

عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محادثات فور وصوله إلى مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي وجاريد كوشنر صهر ، حيث ناقش ملف المفاوضات مع ، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".



ووصل نتنياهو والوفد المرافق له إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس ، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".



وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل توتر بشأن الخطوات الأخيرة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع مفاوضات أميركية- إيرانية حول الملف النووي.



ومن المتوقع أن تتركز محادثات نتنياهو مع ترامب على الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والتطورات في الأراضي .



وأوردت شبكة " إن" الأميركية، أن نتنياهو يعتزم بحث خيارات عسكرية محتملة ضد إيران مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن، تحسبا لفشل المفاوضات الأميركية-الإيرانية.



وأشارت "سي إن إن" إلى أن نتنياهو سيعرض على ترامب معلومات استخباراتية جديدة بشأن القدرات العسكرية خاصة برنامج الصواريخ الباليستية.





