Advertisement

عربي-دولي

ناقش ملف المفاوضات مع إيران.. نتنياهو في واشنطن والتقى ويتكوف وكوشنر

Lebanon 24
10-02-2026 | 23:36
ناقش ملف المفاوضات مع إيران.. نتنياهو في واشنطن والتقى ويتكوف وكوشنر
ناقش ملف المفاوضات مع إيران.. نتنياهو في واشنطن والتقى ويتكوف وكوشنر photos 0
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات فور وصوله إلى واشنطن مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي وجاريد كوشنر صهر دونالد ترامب، حيث ناقش ملف المفاوضات مع إيران، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".

ووصل نتنياهو والوفد المرافق له إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل توتر بشأن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع مفاوضات أميركية- إيرانية حول الملف النووي.

ومن المتوقع أن تتركز محادثات نتنياهو مع ترامب على القضايا الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية.

وأوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن نتنياهو يعتزم بحث خيارات عسكرية محتملة ضد إيران مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن، تحسبا لفشل المفاوضات الأميركية-الإيرانية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن نتنياهو سيعرض على ترامب معلومات استخباراتية جديدة بشأن القدرات العسكرية الإيرانية خاصة برنامج الصواريخ الباليستية.

أكسيوس: نتنياهو عقد محادثات فور وصوله إلى واشنطن مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حيث ناقش ملف المفاوضات مع إيران
المتحدثة باسم البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيشاركان في المفاوضات النووية مع إيران في مسقط
نتنياهو يلتقي ترمب الأربعاء في واشنطن وسيناقش معه ملف إيران
"إسرائيل هيوم": ويتكوف وكوشنر التقيا نتنياهو في إسرائيل وناقشا الوضع في غزة
