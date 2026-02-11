في مصر.. حريق هائل يثير الذعر

عاشت مدينة الجديدة بالإسكندرية، ، ساعات من الرعب مساء أمس الثلاثاء، إثر اندلاع حريق هائل داخل أحد المصانع الكبرى المتخصصة في تصنيع وتخزين المذيبات الكيمياوية والمواد اللاصقة بالمنطقة الصناعية.



وتسبب الحريق في تصاعد ألسنة لهب ضخمة وأعمدة دخان سوداء غطت سماء المنطقة.



وتلقت بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً يفيد بانفجار واشتعال النيران في أحد المخازن الرئيسية للمصنع، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية إلى الموقع مدعومة بـ 14 سيارة إطفاء.

وبذل رجال الإطفاء جهوداً كبيرة في السيطرة على الحريق نتيجة طبيعة المواد المخزنة، والتي تشمل مذيبات كيمياوية شديدة الاشتعال مثل "الثنر، والأسيتون، والميثانول، والتولوين" وهي مواد تتسم بسرعة الانفجار وتتطلب التعامل معها استخدام مواد إطفاء مخصصة.



وفرضت كردوناً أمنياً مشدداً في محيط لمنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة والمناطق السكنية القريبة، فيما نجحت فرق الإطفاء في تطويق النيران داخل حدود المصنع وإخمادها.



وأسفر الحادث عن إصابة عدد من العاملين بحالات اختناق وإغماء حادة نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة، وجرى نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفيات الإسكندرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت التي تولت التحقيقات.