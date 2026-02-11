زيلينسكي يعلن خضوع الدفاع الجوي الأوكراني لإعادة هيكلة

قال الرئيس الأوكراني، ، مساء الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية ستخضع لإعادة هيكلة للاستجابة للضربات الروسية المستمرة.



وقال في رسالته المصورة المسائية: "في بعض المناطق، ستتم إعادة هيكلة طريقة عمل الفرق تماماً"، مضيفاً أن هذا سيشمل الطائرات الاعتراضية، ومجموعات النيران المتنقلة، والتكوين الكامل للدفاعات الجوية المحلية.



وذكر أنه تم إصدار الأوامر ذات الصلة خلال مشاورات عقدها مع .



وعانت بشدة من هجمات المسيرات والصواريخ الروسية خلال شتاء قارس.

Advertisement