لتدريب القوات المسلحة.. الولايات المتحدة تعتزم نشر جنود في نيجيريا
Lebanon 24
11-02-2026
|
01:08
تعتزم
الولايات المتحدة
نشر 200 جندي في نيجيريا لتدريب قواتها المسلحة في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، وفق ما أعلنت السلطات النيجيرية والأميركية الأربعاء، وذلك في إطار تعزيز
واشنطن
لتعاونها العسكري مع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وقال الجنرال سامايلا أوبا، المتحدث باسم
وزارة الدفاع
النيجيرية، لوكالة "فرانس برس": "سوف نستعين بقوات أميركية للمساعدة في التدريب والدعم الفني".
وكانت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" Wall Street Journal أول من كشف خطة نشر الجنود الذين سينضمون إلى فريق أميركي صغير موجود في نيجيريا للمساعدة في تحديد أهداف للضربات الجوية.
وأفادت الصحيفة أن القوات الأميركية الإضافية التي يتوقع وصولها خلال الأسابيع المقبلة، ستوفر "التدريب والتوجيه الفني"، بما في ذلك مساعدة القوات النيجيرية في تنسيق عمليات تشمل ضربات جوية وأخرى برية.
وأكدت متحدثة باسم القيادة الأميركية في إفريقيا تفاصيل التقرير لوكالة "فرانس برس".
وتتعرض نيجيريا لضغوط دبلوماسية من الولايات المتحدة بسبب انعدام الأمن الذي يصفه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بأنه "اضطهاد" و"إبادة جماعية" ضد
المسيحيين
.
