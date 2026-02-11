للضغط على طهران.. واشنطن تدرس مصادرة ناقلات نفط إيراني

قال مسؤولون أميركيون إن الإدارة الأميركية تفكر في خيارات تجبر التوصل إلى اتفاق، من بينها مصادرة ناقلات إضافية تنقل نفط طهران.



وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"The Wall Street Journal ، فإن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على أكثر من 20 سفينة تنقل النفط هذا العام، ما يجعلها أهدافاً محتملة للمصادرة.



في الأثناء، أفاد معهد العلوم والأمن الدولي، ومقره ، أن صوراً للأقمار الصناعية أظهرت أن جميع مداخل الأنفاق المؤدية إلى موقع أصفهان النووي الإيراني قد دُفنت تحت التراب.

وتظهر هذه الخطوة قلق إزاء احتمال وقوع هجوم بضربات أو غارات أميركية أو إسرائيلية على المنشأة.



تأتي هذه التطورات بينما وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له إلى واشنطن، وذلك قبيل لقائه بالرئيس الأميركي .



ومن المتوقع أن تتركز محادثاته مع على الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والتطورات في الأراضي .



وفور وصول نتنياهو إلى واشنطن، قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وناقش المجتمعون سير المفاوضات مع إيران وإمكانية التوصل إلى اتفاق.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مكتب نتنياهو أن "الجانبين ناقشا القضايا الإقليمية خلال اللقاء. وأطلع المبعوثان ويتكوف وكوشنر الحاضرين على مستجدات الجولة الأولى من المحادثات التي عقداها مع إيران يوم الجمعة الماضي".



وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل توتر بشأن الخطوات الأخيرة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع مفاوضات أميركية إيرانية حول الملف النووي.



