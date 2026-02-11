تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

للضغط على طهران.. واشنطن تدرس مصادرة ناقلات نفط إيراني

Lebanon 24
11-02-2026 | 01:26
قال مسؤولون أميركيون إن الإدارة الأميركية تفكر في خيارات تجبر إيران على التوصل إلى اتفاق، من بينها مصادرة ناقلات إضافية تنقل نفط طهران.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"The Wall Street Journal ، فإن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على أكثر من 20 سفينة تنقل النفط الإيراني هذا العام، ما يجعلها أهدافاً محتملة للمصادرة.

في الأثناء، أفاد معهد العلوم والأمن الدولي، ومقره واشنطن، أن صوراً للأقمار الصناعية أظهرت أن جميع مداخل الأنفاق المؤدية إلى موقع أصفهان النووي الإيراني قد دُفنت تحت التراب.
وتظهر هذه الخطوة قلق إيران إزاء احتمال وقوع هجوم بضربات أو غارات أميركية أو إسرائيلية على المنشأة.

تأتي هذه التطورات بينما وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له إلى واشنطن، وذلك قبيل لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تتركز محادثاته مع ترامب على القضايا الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية.

وفور وصول نتنياهو إلى واشنطن، قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وناقش المجتمعون سير المفاوضات مع إيران وإمكانية التوصل إلى اتفاق.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مكتب نتنياهو أن "الجانبين ناقشا القضايا الإقليمية خلال اللقاء. وأطلع المبعوثان ويتكوف وكوشنر الحاضرين على مستجدات الجولة الأولى من المحادثات التي عقداها مع إيران يوم الجمعة الماضي".

وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل توتر بشأن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع مفاوضات أميركية إيرانية حول الملف النووي.

ومن المتوقع أن تتركز محادثاته مع الرئيس الأميركي على القضايا الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية.
 
