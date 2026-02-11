تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
قوات الدعم السريع تستهدف موقعين بمدينة الرهد شمال كردفان
Lebanon 24
11-02-2026
|
02:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهدفت
قوات الدعم السريع
موقعين بمدينة الرهد
شمال كردفان
، مشيراً إلى سقوط قتيلين وعدد من الإصابات جراء الهجوم.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الدعم السريع استهدفت موقعين بالمدينة الواقعة بولاية شمال كردفان، موضحة أن أحد الهجومين طال زاوية الشيخ
أحمد البدوي
، ما أسفر عن مقتل طالبين وإصابة 25 آخرين، بينهم حالات وُصفت بالخطرة.
وأضافت المصادر أن المنطقة تتعرض لاستهداف بطائرات مسيّرة منذ ليلة أمس الثلاثاء.
