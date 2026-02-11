قوات الدعم السريع تستهدف موقعين بمدينة الرهد شمال كردفان

استهدفت موقعين بمدينة الرهد ، مشيراً إلى سقوط قتيلين وعدد من الإصابات جراء الهجوم.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الدعم السريع استهدفت موقعين بالمدينة الواقعة بولاية شمال كردفان، موضحة أن أحد الهجومين طال زاوية الشيخ ، ما أسفر عن مقتل طالبين وإصابة 25 آخرين، بينهم حالات وُصفت بالخطرة.



وأضافت المصادر أن المنطقة تتعرض لاستهداف بطائرات مسيّرة منذ ليلة أمس الثلاثاء.

