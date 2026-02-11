تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

في المركز الأول للعام 11 على التوالي.. مطار دبي يستقبل أكثر من 95 مليون مسافر خلال عام 2025

Lebanon 24
11-02-2026 | 02:18
في المركز الأول للعام 11 على التوالي.. مطار دبي يستقبل أكثر من 95 مليون مسافر خلال عام 2025
في المركز الأول للعام 11 على التوالي.. مطار دبي يستقبل أكثر من 95 مليون مسافر خلال عام 2025 photos 0
للعام الحادي عشر على التوالي، تمكن مطار دبي الدولي من المحافظة على المركز الأول عالمياً في عام 2025 باعتباره المطار الدولي الأكثر ازدحاماً من حيث عدد المسافرين الدوليين ، حيث بلغ مستوى قياسيا قدره 95.2 مليون مسافر، وفقاً لتقرير صادر عن "مجلس المطارات الدولي".

وسجل المطار أكبر عدد للمسافرين خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث استقبل 24.2 مليون مسافر بين شهري يوليو وسبتمبر، بزيادة بنسبة 1.9 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 حوالي 70.1 مليون مسافر، بزيادة بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي.

وعلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه بمنصة "إكس" قائلا: "مطار دبي الدولي.. عصب الحياة في دبي.. استقبل خلال العام 2025 أكثر من 95 مليون مسافر ليكون المطار الأكثر ازدحاماً بحركة المسافرين الدوليين في العالم".

وأضاف: "مطار دبي الدولي مدرسة في جودة التعامل والخدمات، حيث استقبل المطار خلال العام 454 ألف رحلة وبلغ متوسط وقت الانتظار لإجراءات الوصول لـ98.8 بالمئة من المسافرين أقل من 15 دقيقة فقط".

من جانبه، قال بول غريفيثس، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن مطار دبي الدولي أظهر في عام 2025 أن "حركة المرور القياسية لم تعد استثناء، بل أصبحت جزءا من واقعه التشغيلي".

وكانت دبي قد أعلنت، الإثنين الماضي، عن زيادة بنسبة 5 بالمئة في عدد السياح العام الماضي ليصل إلى 19.6 مليون سائح، وهو العام الثالث على التوالي الذي تسجل فيه أرقاما قياسية، ونمواً سنوياً بنسبة 5 بالمئة بالمقارنة مع 18.72 مليون زائر للعام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
 
إقتصاد

عربي-دولي

منوعات

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

محمد بن راشد آل مكتوم

الشيخ محمد بن راشد

رئيس مجلس الوزراء

دولة الإمارات

مجلس الوزراء

محمد بن راشد

الشيخ محمد

