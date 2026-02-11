كيف علّق رئيس إسرائيل على محادثات ترامب ونتنياهو

أعرب الرئيس إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، خلال زيارته أستراليا، عن أمله في أن تسهم المحادثات التي ستعقد في في وقت لاحق الأربعاء بين رئيس الوزراء بنيامين والرئيس الأميركي في تقويض "إمبراطورية الشر" .

وقال هرتسوغ في كانبيرا وإلى جانبه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إنه يتمنى لترامب ونتنياهو النجاح في تحقيق السلام وتقويض "إمبراطورية الشر"ّ الإيرانية، وأن تُناقش "المرحلة التالية في غزة المهمة لنا جميعا والتي آمل أن تجلب مستقبلا أفضل لنا جميعا".



ويجري نتنياهو الزيارة السادسة إلى منذ تولي منصبه، وقال إنه سيدعو واشنطن إلى تشديد موقفها إزاء برنامج الصواريخ البالستية لإيران.

جاء كلام الرئيس الإسرائيلي من أستراليا التي يزورها وسط إجراءات أمنية مشددة لمواساة اليهود هناك بعد حادث إطلاق النار في كانون الاول على شاطئ بونداي في سيدني، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا.



وأثارت هذه الزيارة احتجاجات في مدن أسترالية عدة نظمها معارضون لسياسات في الأراضي .