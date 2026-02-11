تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

كيف علّق رئيس إسرائيل على محادثات ترامب ونتنياهو

Lebanon 24
11-02-2026 | 02:59
كيف علّق رئيس إسرائيل على محادثات ترامب ونتنياهو
أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، خلال زيارته أستراليا، عن أمله في أن تسهم المحادثات التي ستعقد في واشنطن في وقت لاحق الأربعاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في تقويض "إمبراطورية الشر" الإيرانية.
وقال هرتسوغ في كانبيرا وإلى جانبه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إنه يتمنى لترامب ونتنياهو النجاح في تحقيق السلام وتقويض "إمبراطورية الشر"ّ الإيرانية، وأن تُناقش "المرحلة التالية في غزة المهمة لنا جميعا والتي آمل أن تجلب مستقبلا أفضل لنا جميعا".

ويجري نتنياهو الزيارة السادسة إلى الولايات المتحدة منذ تولي ترامب منصبه، وقال إنه سيدعو واشنطن إلى تشديد موقفها إزاء برنامج الصواريخ البالستية لإيران.
جاء كلام الرئيس الإسرائيلي من أستراليا التي يزورها وسط إجراءات أمنية مشددة لمواساة اليهود هناك بعد حادث إطلاق النار في كانون الاول على شاطئ بونداي في سيدني، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وأثارت هذه الزيارة احتجاجات في مدن أسترالية عدة نظمها معارضون لسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
لاريجاني في منشور رداً على ترامب: نعلن أسماء القتلة الرئيسيين لشعب إيران وهما ترامب ونتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: ترامب ونتنياهو وأوروبا أججوا التوتر في الاحتجاجات الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علّق ترامب على انتشار صور بيل كلينتون في ملفات إبستين؟
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس إسرائيل: نأمل أن تتمكن محادثات أميركا وإسرائيل من تقويض إيران
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الفلسطينية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

نتنياهو

Lebanon24
04:30 | 2026-02-11
Lebanon24
04:19 | 2026-02-11
Lebanon24
04:18 | 2026-02-11
Lebanon24
04:07 | 2026-02-11
Lebanon24
04:03 | 2026-02-11
Lebanon24
03:49 | 2026-02-11
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24