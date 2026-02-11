لافروف: لن نغير مواقفنا بالمفاوضات مع أوكرانيا

أكد ، الأربعاء، أن لن تغير مواقفها التي جاءت بها إلى المفاوضات الثلاثية التي استضافتها .



وأوضح في مقابلة مع قناة "إمباتيا مانوتشي" على موقع "روتيوب"، أن الوفد الروسي تمسك خلال المفاوضات التي عقدت يومي 4 و5 شباط بالمواقف نفسها التي حملها إلى الجولة التي جمعت ممثلين عن والولايات المتحدة وأوكرانيا.



وقال : "لن نغير هذه المواقف".



وأشار لافروف إلى أنه طُلب من الجانب الروسي خلال المفاوضات "إظهار استعداد لتقديم تنازلات"، مضيفاً: "لا يمكن أن تمس التنازلات المبادئ الأساسية التي تقوم عليها حياة الدولة، والأهم من ذلك حياة ملايين البشر".

