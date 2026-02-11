تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لافروف: لن نغير مواقفنا بالمفاوضات مع أوكرانيا

Lebanon 24
11-02-2026 | 03:01
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، أن موسكو لن تغير مواقفها التي جاءت بها إلى المفاوضات الثلاثية التي استضافتها أبوظبي.

وأوضح لافروف في مقابلة مع قناة "إمباتيا مانوتشي" على موقع "روتيوب"، أن الوفد الروسي تمسك خلال المفاوضات التي عقدت يومي 4 و5 شباط بالمواقف نفسها التي حملها إلى الجولة التي جمعت ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وقال الوزير الروسي: "لن نغير هذه المواقف".

وأشار لافروف إلى أنه طُلب من الجانب الروسي خلال المفاوضات "إظهار استعداد لتقديم تنازلات"، مضيفاً: "لا يمكن أن تمس التنازلات المبادئ الأساسية التي تقوم عليها حياة الدولة، والأهم من ذلك حياة ملايين البشر".
 
وزير الخارجية الروسي

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الوزير الروسي

سيرغي لافروف

وقال الوزير

سيرغي لا

