بزشكيان: لن نتراجع أمام الظلم والعدوان ولا نسعى لامتلاك سلاح نووي

أكد ، ، اليوم الأربعاء، ان لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية؛ مشددا على أنها أعلنت عن ذلك مرارا وتكرارا.



وأضاف: "مستعدون لأي تحقق، لكن جدار انعدام الثقة العالي الذي أقامته وأوروبا لا يسمح لهذه المحادثات بالنجاح".



وتابع: "لن تخضع إيراننا لتجاوزاتهم. ولن تتراجع إيراننا أمام الظلم والعدوان. لكننا نجري محادثات مع الدول المجاورة بكل ما أوتينا من قوة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".



وقال: "نعرب عن تقديرنا لجميع الدول التي أبدت قلقها إزاء إيران وسعت لحل المشاكل عبر القنوات الدبلوماسية، ومنعت وأميركا من تنفيذ مخططاتهما الخبيثة".



وتابع: "بصفتي مسؤولا حكوميا أعتذر للأمة عن أوجه القصور القائمة وعلى الرغم من كل المشاكل ستستمر الجهود لحلها".



