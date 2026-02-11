تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بزشكيان: لن نتراجع أمام الظلم والعدوان ولا نسعى لامتلاك سلاح نووي
Lebanon 24
11-02-2026
|
03:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
الرئيس الإيراني
،
مسعود بزشكيان
، اليوم الأربعاء، ان
إيران
لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية؛ مشددا على أنها أعلنت عن ذلك مرارا وتكرارا.
وأضاف: "مستعدون لأي تحقق، لكن جدار انعدام الثقة العالي الذي أقامته
الولايات المتحدة
وأوروبا لا يسمح لهذه المحادثات بالنجاح".
وتابع: "لن تخضع إيراننا لتجاوزاتهم. ولن تتراجع إيراننا أمام الظلم والعدوان. لكننا نجري محادثات مع الدول المجاورة بكل ما أوتينا من قوة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".
وقال: "نعرب عن تقديرنا لجميع الدول التي أبدت قلقها إزاء إيران وسعت لحل المشاكل عبر القنوات الدبلوماسية، ومنعت
إسرائيل
وأميركا من تنفيذ مخططاتهما الخبيثة".
وتابع: "بصفتي مسؤولا حكوميا أعتذر للأمة عن أوجه القصور القائمة وعلى الرغم من كل المشاكل ستستمر الجهود لحلها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي
11/02/2026 12:08:11
11/02/2026 12:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: التوافق الذي نسعى إليه يضمن عدم امتلاكنا لسلاح نووي مقابل رفع كامل للعقوبات
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: التوافق الذي نسعى إليه يضمن عدم امتلاكنا لسلاح نووي مقابل رفع كامل للعقوبات
11/02/2026 12:08:11
11/02/2026 12:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: طهران لم تكن يوما تسعى لامتلاك سلاح نووي وجاهزة لدخول مفاوضات متوازنة تحفظ حقوقها
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: طهران لم تكن يوما تسعى لامتلاك سلاح نووي وجاهزة لدخول مفاوضات متوازنة تحفظ حقوقها
11/02/2026 12:08:11
11/02/2026 12:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ترمب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية أو صواريخ
Lebanon 24
ترمب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية أو صواريخ
11/02/2026 12:08:11
11/02/2026 12:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
دبلوماسي
الإيراني
بزشكيان
إسرائيل
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
قرارٌ قد يتخذه "ترامب" قريباً.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليَّة؟
Lebanon 24
قرارٌ قد يتخذه "ترامب" قريباً.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليَّة؟
04:30 | 2026-02-11
11/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أيام.. زيلينسكي سيعلن عن انتخابات أوكرانيا
Lebanon 24
خلال أيام.. زيلينسكي سيعلن عن انتخابات أوكرانيا
04:19 | 2026-02-11
11/02/2026 04:19:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر.. تعديل وزاري هام على صعيد الحقائب السيادية
Lebanon 24
في مصر.. تعديل وزاري هام على صعيد الحقائب السيادية
04:18 | 2026-02-11
11/02/2026 04:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في إطار تكثيف الحوار حول التطورات الإقليمية والدولية.. لاريجاني يصل الى قطر
Lebanon 24
في إطار تكثيف الحوار حول التطورات الإقليمية والدولية.. لاريجاني يصل الى قطر
04:07 | 2026-02-11
11/02/2026 04:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات عسكرية مصرية إلى الصومال.. لدعم الأمن والاستقرار
Lebanon 24
قوات عسكرية مصرية إلى الصومال.. لدعم الأمن والاستقرار
04:03 | 2026-02-11
11/02/2026 04:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
09:01 | 2026-02-10
10/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
07:13 | 2026-02-10
10/02/2026 07:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
11:00 | 2026-02-10
10/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:30 | 2026-02-11
قرارٌ قد يتخذه "ترامب" قريباً.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليَّة؟
04:19 | 2026-02-11
خلال أيام.. زيلينسكي سيعلن عن انتخابات أوكرانيا
04:18 | 2026-02-11
في مصر.. تعديل وزاري هام على صعيد الحقائب السيادية
04:07 | 2026-02-11
في إطار تكثيف الحوار حول التطورات الإقليمية والدولية.. لاريجاني يصل الى قطر
04:03 | 2026-02-11
قوات عسكرية مصرية إلى الصومال.. لدعم الأمن والاستقرار
03:49 | 2026-02-11
اتصال بين أمير قطر والرئيس ترامب.. هذا ما تم التطرق اليه
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
11/02/2026 12:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
11/02/2026 12:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
11/02/2026 12:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24