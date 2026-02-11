تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان: لن نتراجع أمام الظلم والعدوان ولا نسعى لامتلاك سلاح نووي

Lebanon 24
11-02-2026 | 03:43
A-
A+
بزشكيان: لن نتراجع أمام الظلم والعدوان ولا نسعى لامتلاك سلاح نووي
بزشكيان: لن نتراجع أمام الظلم والعدوان ولا نسعى لامتلاك سلاح نووي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، ان إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية؛ مشددا على أنها أعلنت عن ذلك مرارا وتكرارا.

وأضاف: "مستعدون لأي تحقق، لكن جدار انعدام الثقة العالي الذي أقامته الولايات المتحدة وأوروبا لا يسمح لهذه المحادثات بالنجاح".

وتابع: "لن تخضع إيراننا لتجاوزاتهم. ولن تتراجع إيراننا أمام الظلم والعدوان. لكننا نجري محادثات مع الدول المجاورة بكل ما أوتينا من قوة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".

وقال: "نعرب عن تقديرنا لجميع الدول التي أبدت قلقها إزاء إيران وسعت لحل المشاكل عبر القنوات الدبلوماسية، ومنعت إسرائيل وأميركا من تنفيذ مخططاتهما الخبيثة".

وتابع: "بصفتي مسؤولا حكوميا أعتذر للأمة عن أوجه القصور القائمة وعلى الرغم من كل المشاكل ستستمر الجهود لحلها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: التوافق الذي نسعى إليه يضمن عدم امتلاكنا لسلاح نووي مقابل رفع كامل للعقوبات
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: طهران لم تكن يوما تسعى لامتلاك سلاح نووي وجاهزة لدخول مفاوضات متوازنة تحفظ حقوقها
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية أو صواريخ
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الرئيس الإيراني

مسعود بزشكيان

دبلوماسي

الإيراني

بزشكيان

إسرائيل

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-02-11
Lebanon24
04:19 | 2026-02-11
Lebanon24
04:18 | 2026-02-11
Lebanon24
04:07 | 2026-02-11
Lebanon24
04:03 | 2026-02-11
Lebanon24
03:49 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24