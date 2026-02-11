تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

قرارٌ قد يتخذه "ترامب" قريباً.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليَّة؟

Lebanon 24
11-02-2026 | 04:30
A-
A+
قرارٌ قد يتخذه ترامب قريباً.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليَّة؟
قرارٌ قد يتخذه ترامب قريباً.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليَّة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إن هناك تقديرات في تل أبيب تشير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذُ قراراً بالهجوم على إيران.
 
 
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن "إيران تواجه موقفاً صعباً في المفاوضات مع الأميركيين بشأن الحفاظ على منظومتها الصاروخية الباليستية وإنتاجها"، مشيراً إلى أن ما يبدو هو أن "إيران تتحرك حالياً على عدة مستويات، فتحركاتها الدبلوماسية تشمل مفاوضات شاقة مع الولايات المتحدة، إلى جانب حشد تحالف إقليمي يضم تركيا والسعودية".
 

وأضاف التقرير: "في الشوارع، يُمارس النظام الإيراني قمعاً شديداً ويواصل حملة اعتقالات واسعة. وأمس الثلاثاء، تم الإعلان عن اعتقال النظام لشخصيات بارزة في الحركة الإصلاحية بإيران، من بينهم عدد من السياسيين البارزين".


ويرى التقرير أن "الخطوة الاستراتيجية التي تتخذها إيران هي حماية أصولها الاستراتيجية"، موضحاً أن "صُور الأقمار الاصطناعية تُظهر أدلة على قيام إيران ببناء جدران خرسانية عند مداخل المخابئ في منشآتها النووية"، وتابع: "مع ذلك، يبدو أيضاً أنه يجري بناء تحصينات حول المخابئ التي تُخزن فيها الصواريخ، وفي مواقع أخرى يسعى النظام الإيراني إلى إخفاء أصوله فيها، بما في ذلك شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة الإيرانية وأجهزتها الأمنية".
 

ويقول التقرير إن "إيران لا تقف مكتوفة الأيدي بانتظار هجوم"، مشيراً إلى أنه "من المُرجح أن إيران، كما إسرائيل، تُدرك أن المفاوضات لن تُفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق، وأن الولايات المتحدة ستضطر على الأرجح إلى استخدام قوتها العسكرية ضد إيران"، وأضاف: "الخلاصة أن الولايات المتحدة تريد أيضاً أن تتأكد بدرجة عالية من أن التحرك العسكري سيؤدي إلى النتائج المرجوة، ألا وهي تفكيك البرنامج النووي الإيراني وصواريخه الباليستية، وإلحاق الضرر بالنظام يُعد مكسباً إضافياً".


وختم: "لهذا السبب تُركّز الولايات المتحدة قوات جوية ضخمة مزودة بمجموعة أسلحة هائلة. في إسرائيل، يُتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي القرار النهائي بالهجوم. وفعلياً، فإنَّ الأيام المُقبلة ستكون حافلة بالأحداث، بدءاً من زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض وصولاً إلى ما ستشهده شوارع إيران. أيضاً، سنكتشف مدى إصرار الإيرانيين على حصتهم العسكرية"، وفق ما قال التقرير.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يقول إنه "لا يعلم بعد" القرار الذي قد يتخذه الرئيس الأميركي بشأن إيران ويؤكد وجود تنسيق واتصال وثيق بين تل أبيب وواشنطن
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تنشطُ في أوروبا.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية عن "حماس"؟
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"المواجهة حتميّة"... ماذا قالت صحيفة عن الحرب المُقبلة بين "حزب الله" وإسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن إيران و"الحزب".. ماذا قالت عن المفاوضات؟
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الأميركيين

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإيرانية

الإيراني

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:19 | 2026-02-11
Lebanon24
06:50 | 2026-02-11
Lebanon24
06:30 | 2026-02-11
Lebanon24
06:27 | 2026-02-11
Lebanon24
06:10 | 2026-02-11
Lebanon24
05:56 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24