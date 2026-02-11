قرارٌ قد يتخذه "ترامب" قريباً.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليَّة؟

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إن هناك تقديرات في تل أبيب تشير إلى أن الرئيس الأميركي سيتخذُ قراراً بالهجوم على .



التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن "إيران تواجه موقفاً صعباً في المفاوضات مع بشأن الحفاظ على منظومتها الصاروخية الباليستية وإنتاجها"، مشيراً إلى أن ما يبدو هو أن "إيران تتحرك حالياً على عدة مستويات، فتحركاتها الدبلوماسية تشمل مفاوضات شاقة مع ، إلى جانب حشد تحالف إقليمي يضم تركيا والسعودية".





وأضاف التقرير: "في الشوارع، يُمارس النظام قمعاً شديداً ويواصل حملة اعتقالات واسعة. وأمس الثلاثاء، تم الإعلان عن اعتقال النظام لشخصيات بارزة في الحركة الإصلاحية بإيران، من بينهم عدد من السياسيين البارزين".





ويرى التقرير أن "الخطوة الاستراتيجية التي تتخذها إيران هي حماية أصولها الاستراتيجية"، موضحاً أن "صُور الأقمار الاصطناعية تُظهر أدلة على قيام إيران ببناء جدران خرسانية عند مداخل المخابئ في منشآتها النووية"، وتابع: "مع ذلك، يبدو أيضاً أنه يجري بناء تحصينات حول المخابئ التي تُخزن فيها الصواريخ، وفي مواقع أخرى يسعى النظام الإيراني إلى إخفاء أصوله فيها، بما في ذلك شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة وأجهزتها الأمنية".





ويقول التقرير إن "إيران لا تقف مكتوفة الأيدي بانتظار هجوم"، مشيراً إلى أنه "من المُرجح أن إيران، كما ، تُدرك أن المفاوضات لن تُفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق، وأن الولايات المتحدة ستضطر على الأرجح إلى استخدام قوتها العسكرية ضد إيران"، وأضاف: "الخلاصة أن الولايات المتحدة تريد أيضاً أن تتأكد بدرجة عالية من أن التحرك العسكري سيؤدي إلى النتائج المرجوة، ألا وهي تفكيك البرنامج النووي الإيراني وصواريخه الباليستية، وإلحاق الضرر بالنظام يُعد مكسباً إضافياً".





وختم: "لهذا السبب تُركّز الولايات المتحدة قوات جوية ضخمة مزودة بمجموعة أسلحة هائلة. ، يُتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي القرار النهائي بالهجوم. وفعلياً، فإنَّ الأيام المُقبلة ستكون حافلة بالأحداث، بدءاً من زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض وصولاً إلى ما ستشهده شوارع إيران. أيضاً، سنكتشف مدى إصرار الإيرانيين على حصتهم العسكرية"، وفق ما قال التقرير.