اتصال بين أمير قطر والرئيس ترامب.. هذا ما تم التطرق اليه

جرى اتصال هاتفي بين الشيخ ورئيس .



تم خلال الاتصال، بحسب "قنا" تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.



كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء ذات الاهتمام المشترك، ودعم المساعي الديبلوماسية الهادفة إلى معالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية.



كذلك تم استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

