تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
اتصال بين أمير قطر والرئيس ترامب.. هذا ما تم التطرق اليه
Lebanon 24
11-02-2026
|
03:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
جرى اتصال هاتفي بين
أمير قطر
الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني
ورئيس
الولايات المتحدة
الأمريكية
دونالد ترامب
.
تم خلال الاتصال، بحسب "قنا" تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.
كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء
القضايا
ذات الاهتمام المشترك، ودعم المساعي الديبلوماسية الهادفة إلى معالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية.
كذلك تم استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الديوان الأميري في قطر: اتصال هاتفي بين أمير قطر والرئيس الأميركي تناول وجهات النظر حول جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلم
Lebanon 24
الديوان الأميري في قطر: اتصال هاتفي بين أمير قطر والرئيس الأميركي تناول وجهات النظر حول جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلم
11/02/2026 14:29:15
11/02/2026 14:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال اتصال هاتفي.. رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يبحثان التطورات في المنطقة
Lebanon 24
خلال اتصال هاتفي.. رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يبحثان التطورات في المنطقة
11/02/2026 14:29:15
11/02/2026 14:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الديوان الأميري القطري: أمير البلاد استعرض خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها
Lebanon 24
الديوان الأميري القطري: أمير البلاد استعرض خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها
11/02/2026 14:29:15
11/02/2026 14:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني جهود خفض التصعيد
Lebanon 24
أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني جهود خفض التصعيد
11/02/2026 14:29:15
11/02/2026 14:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تميم بن حمد آل ثاني
الولايات المتحدة
تميم بن حمد آل
دونالد ترامب
تميم بن حمد
الأمريكية
أمير قطر
آل ثاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تصريح متداول لوزير الخارجية التركية.. بيان للخارجية العراقية
Lebanon 24
بعد تصريح متداول لوزير الخارجية التركية.. بيان للخارجية العراقية
07:19 | 2026-02-11
11/02/2026 07:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة "إيران إنتر ناشيونال": هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى "حزب الله"
Lebanon 24
قناة "إيران إنتر ناشيونال": هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى "حزب الله"
06:50 | 2026-02-11
11/02/2026 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن هلال شهر رمضان وموعد عيد الفطر... إليكم هذا التقرير
Lebanon 24
عن هلال شهر رمضان وموعد عيد الفطر... إليكم هذا التقرير
06:30 | 2026-02-11
11/02/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شمخاني: أي هجوم على إيران سيكون "بداية حرب واسعة"
Lebanon 24
شمخاني: أي هجوم على إيران سيكون "بداية حرب واسعة"
06:27 | 2026-02-11
11/02/2026 06:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة المصرية تؤدي اليمين الدستورية
Lebanon 24
الحكومة المصرية تؤدي اليمين الدستورية
06:10 | 2026-02-11
11/02/2026 06:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
09:01 | 2026-02-10
10/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
11:00 | 2026-02-10
10/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
16:00 | 2026-02-10
10/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:19 | 2026-02-11
بعد تصريح متداول لوزير الخارجية التركية.. بيان للخارجية العراقية
06:50 | 2026-02-11
قناة "إيران إنتر ناشيونال": هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى "حزب الله"
06:30 | 2026-02-11
عن هلال شهر رمضان وموعد عيد الفطر... إليكم هذا التقرير
06:27 | 2026-02-11
شمخاني: أي هجوم على إيران سيكون "بداية حرب واسعة"
06:10 | 2026-02-11
الحكومة المصرية تؤدي اليمين الدستورية
05:56 | 2026-02-11
بقائي: مستعدون للحوار حول مستوى التخصيب وكمية المخزون النووي
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
11/02/2026 14:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
11/02/2026 14:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
11/02/2026 14:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24