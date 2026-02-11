تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
قوات عسكرية مصرية إلى الصومال.. لدعم الأمن والاستقرار
Lebanon 24
11-02-2026
|
04:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، والفريق أول عبدالمجيد صقر،
وزير الدفاع
المصري، مراسم اصطفاف القوات
المصرية
المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن والاستقرار في الصومال.
تعكس هذه المشاركة العسكرية المصرية
التزام
القاهرة بدعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه، ومساندة جهود مقديشو في بسط سيطرتها الوطنية ومكافحة الإرهاب، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم لركائز الأمن والسلم الدوليين في القارة السمراء. تضمنت المراسم، التي حضرها الفريق أحمد
خليفة
، رئيس الأركان المصري، عرضاً تقديمياً عن إجراءات الإعداد والتجهيز للقوات المشاركة، والذي أبرز مدى الجاهزية والاستعداد القتالي لكافة الأسلحة والتخصصات.
تلا ذلك تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، وعرض لنماذج من المركبات المشاركة بالمهمة. أتمت القوات المشاركة درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يمكنها من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.
من جانبه، أفاد المتحدث العسكري المصري بأن هذا يأتي تأكيداً للموقف المصري التاريخي الذي يعكس الحرص على المشاركة الفاعلة لدعم ركائز الأمن والسلم الدوليين.
وقد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أيام، الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود.
شهدت المباحثات بين الرئيسين سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصومال، وتبادل الرؤى حول مستجدات
القضايا
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاءت زيارة الرئيس الصومالي بعد أسابيع من اعتراف
إسرائيل
بـ"أرض الصومال"، وهو الأمر الذي رفضته مصر وعدة دول أخرى، بينها
السعودية
وتركيا.
وأكدت هذه الدول رفضها التام لهذه الخطوة، لما تمثله من انتهاك لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية وتهديد للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وشددت مصر على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفضت أية إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري: نطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الإفريقي لبحث الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: نطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الإفريقي لبحث الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال
11/02/2026 14:29:22
11/02/2026 14:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا
Lebanon 24
الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا
11/02/2026 14:29:22
11/02/2026 14:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية الصومال: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال تهديد للأمن الإقليمي
Lebanon 24
وزير خارجية الصومال: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال تهديد للأمن الإقليمي
11/02/2026 14:29:22
11/02/2026 14:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الوزير روبيو بحث مع نظيره السعودي التنسيق المستمر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الوزير روبيو بحث مع نظيره السعودي التنسيق المستمر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
11/02/2026 14:29:22
11/02/2026 14:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مكافحة الإرهاب
وزير الدفاع
السعودية
إسرائيل
المصرية
الثنائي
القضايا
الرئيسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تصريح متداول لوزير الخارجية التركية.. بيان للخارجية العراقية
Lebanon 24
بعد تصريح متداول لوزير الخارجية التركية.. بيان للخارجية العراقية
07:19 | 2026-02-11
11/02/2026 07:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة "إيران إنتر ناشيونال": هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى "حزب الله"
Lebanon 24
قناة "إيران إنتر ناشيونال": هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى "حزب الله"
06:50 | 2026-02-11
11/02/2026 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن هلال شهر رمضان وموعد عيد الفطر... إليكم هذا التقرير
Lebanon 24
عن هلال شهر رمضان وموعد عيد الفطر... إليكم هذا التقرير
06:30 | 2026-02-11
11/02/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شمخاني: أي هجوم على إيران سيكون "بداية حرب واسعة"
Lebanon 24
شمخاني: أي هجوم على إيران سيكون "بداية حرب واسعة"
06:27 | 2026-02-11
11/02/2026 06:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة المصرية تؤدي اليمين الدستورية
Lebanon 24
الحكومة المصرية تؤدي اليمين الدستورية
06:10 | 2026-02-11
11/02/2026 06:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
09:01 | 2026-02-10
10/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
11:00 | 2026-02-10
10/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
16:00 | 2026-02-10
10/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:19 | 2026-02-11
بعد تصريح متداول لوزير الخارجية التركية.. بيان للخارجية العراقية
06:50 | 2026-02-11
قناة "إيران إنتر ناشيونال": هكذا نقل 6 دبلوماسيين دولارات إلى "حزب الله"
06:30 | 2026-02-11
عن هلال شهر رمضان وموعد عيد الفطر... إليكم هذا التقرير
06:27 | 2026-02-11
شمخاني: أي هجوم على إيران سيكون "بداية حرب واسعة"
06:10 | 2026-02-11
الحكومة المصرية تؤدي اليمين الدستورية
05:56 | 2026-02-11
بقائي: مستعدون للحوار حول مستوى التخصيب وكمية المخزون النووي
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
11/02/2026 14:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
11/02/2026 14:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
11/02/2026 14:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24