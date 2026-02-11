في إطار تكثيف الحوار حول التطورات الإقليمية والدولية.. لاريجاني يصل الى قطر

وصل أمين للأمن القومي علي لاريجاني اليوم إلى العاصمة الدوحة في استقبال رسمي من قبل كبار المسؤولين في دولة قطر.



وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأن مستشار قائد الإسلامية توجه مباشرة بعد وصوله إلى الدوحة إلى قصر الأمير للقاء وإجراء مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر.



ويأتي هذا الزيارة في إطار التحركات الديبلوماسية للجمهورية الإسلامية الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع دول المنطقة، وتكثيف الحوار حول التطورات الإقليمية والدولية.

