في مصر.. تعديل وزاري هام على صعيد الحقائب السيادية

يؤدي وزراء مصر الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس اليوم. وكشفت مصادر لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت" عن تعديل وزاري هام على صعيد الحقائب السيادية، وتعيين مسؤول بارز لقيادة إحدى الأكاديميات الكبرى خلفاً للوزير المغادر.



وتم التشكيل الوزاري الجديد في مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وشمل تعيين خالد عبد الغفار وزيراً للصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير وزيراً للنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

كما شمل التشكيل تعيين محمد فريد وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، وعبد قنصوة وزيراً للتعليم العالي، وحسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وجيهان زكي وزيرة للثقافة، ورندة المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق، والمهندس رأفت هندي وزيراً للاتصالات.



وتضمن التشكيل أيضاً تعيين ضياء رشوان وزيراً للإعلام، واللواء صلاح سليمان وزيراً للإنتاج الحربي، والمستشار هاني صبرا وزيراً للشؤون النيابية، والدكتور أحمد رستم وزيراً للتخطيط، ومحمود الشريف وزيراً للعدل، وحسن رداد وزيراً للعمل، وجوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة، وخالد هاشم وزيراً للصناعة.



وعُين في منصب نائب سمر عبد الواحد للتعاون الدولي ومحمد أبو بكر للشؤون ، ونائبين لوزير الإسكان هما وليد عباس وأحمد عمران. وكان مجلس النواب المصري قد عقد جلسة أمس الثلاثاء للنظر في التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والموافقة عليه. ووفقاً للدستور المصري، يتبع تشكيل الحكومة إجراءات محددة تبدأ بقرار من رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الوزراء بتقديم برنامجه إلى مجلس النواب.