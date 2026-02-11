تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

خلال أيام.. زيلينسكي سيعلن عن انتخابات أوكرانيا

Lebanon 24
11-02-2026 | 04:19
خلال أيام.. زيلينسكي سيعلن عن انتخابات أوكرانيا
بدأت أوكرانيا التخطيط للانتخابات الرئاسية والاستفتاء على اتفاقيات السلام مع روسيا، ومن المقرر إجراء كلا التصويتين بحلول 15 أيار، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" Financial Times، نقلاً عن مصادر.

وبحسب الصحيفة، يأتي هذا التحرك تحت ضغط من الإدارة الأميركية بهدف الدفع نحو إنهاء الصراع الأوكراني بحلول الربيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن فولوديمير زيلينسكي يدرس حالياً مسألة الإعلان عن انتخابات رئاسية واستفتاء على تسوية الصراع الأوكراني يوم 24 شباط.

وقال مسؤول غربي فضل عدم الكشف عن اسمه: "لدى الأوكرانيين قناعة راسخة بأن كل هذه (الإجراءات) مرتبطة بإعادة انتخاب زيلينسكي".
وأفاد مقربون من زيلينسكي بأن السلطات مستعدة لتنظيم عملية التصويت في أسرع وقت ممكن، رغم التحديات المرتبطة بالجانب اللوجستي والتقني للعملية الانتخابية.كما أشارت "فايننشال تايمز" إلى أن البرلمان الأوكراني سيعمل خلال شهري آذار ونيسان على إعداد تعديلات تشريعية تتيح إجراء الانتخابات في ظل حالة الأحكام العرفية.

يذكر أن ولاية زيلينسكي الرئاسية انتهت رسمياً في 20 أيار 2024، ولكن كييف قررت عدم إجراء انتخابات، بحجة استحالة ذلك قبل رفع الأحكام العرفية.

وأعلن زيلينسكي مراراً استعداده لإجراء الانتخابات الرئاسية، لكنه أكد ضرورة إجراء تعديلات تشريعية وتدابير أمنية لضمان تمكّن العسكريين من الإدلاء بأصواتهم. وطلب من البرلمانيين إعداد "تعديلات تشريعية"، ومن الولايات المتحدة وأوروبا ضمان أمن عملية التصويت.

وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الولاية الرئاسية لزيلينسكي "انتهت ومعها شرعيته، التي لا يمكن استعادتها بأية حال"، معيداً للأذهان أن روسيا أجرت انتخابات خلال فترة العملية العسكرية الخاصة دون طرح أية مطالب تتعلق بضمانات إضافية.
