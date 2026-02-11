تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بقائي: مستعدون للحوار حول مستوى التخصيب وكمية المخزون النووي

Lebanon 24
11-02-2026 | 05:56
بقائي: مستعدون للحوار حول مستوى التخصيب وكمية المخزون النووي
قالت الخارجية الإيرانية إن إيران مستعدة لمناقشة مستوى التخصيب وكمية المخزون النووي في المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة

وشدد المتحدث باسم الوزارة إسماعیل بقائي، في حديث لشبكة PBS الأميركية نشرته وسائل إعلام إيرانية الأربعاء، على أن العودة إلى طاولة الحوار بعد ثمانية أشهر بحد ذاتها خطوة مهمة وشجاعة.

وأوضح بقائي أن مستوى الثقة بين إيران والولايات المتحدة لا يزال منخفضاً، مشيراً إلى أن طهران تعرضت قبل ثمانية أشهر لهجوم غير قانوني من الولايات المتحدة على منشآتها النووية.

وقال: "لذلك، من وجهة نظرنا، فإن بدء المفاوضات مجددًا هو فعل شجاع بحد ذاته"، لافتاً إلى أنه "لا أحد عاقلا يرغب في الحرب"، وفق تعبيره. 
 
وأضاف أن إيران عاشت لعقود تحت تهديدات متكررة مثل أن "كل الخيارات على الطاولة"، دون وجود أي مبرر منطقي لذلك، مبيناً أن الشعب الإيراني واجه هذه التهديدات بشجاعة، لأنه يدرك أنها محاولة لفرض إرادة خارجية على البلاد.

وأشار بقائي إلى أن المرحلة الأصعب في المفاوضات هي الوصول إلى تسوية حقيقية، مؤكداً أن النجاح يتطلب نوعاً من التنازل أو المصالحة، وهو ما يجعل عملية الحوار "معقدة لكنها ضرورية".

واختتم بقائي بالقول: "أهم ما في العودة إلى المفاوضات هو استمرار الحوار البناء ومحاولة التوصل إلى نتيجة عملية، وليس التراجع عن الحقوق الأساسية لإيران". (إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: نتنياهو طالب بتسيلم مخزون إيران من اليورانيوم ووقف التخصيب وبرنامج الصواريخ الباليستية للاتفاق
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 13" الإسرائيلية: أميركا تشترط على إيران وقف التخصيب وتقليص مخزون الصواريخ
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: نلتزم باتفاقية حظر الانتشار النووي مع التأكيد على حقنا في التخصيب
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: مستعدون لتقديم ضمانات بأن برنامجنا النووي سلمي
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24

