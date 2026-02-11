عن هلال شهر رمضان وموعد عيد الفطر... إليكم هذا الخبر

ذكر موقع " الإخبارية"، أنّ شهر رمضان 2026، يُولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الثلاثاء 17 شباط، وهو يوم الرؤية الشرعية للهلال.

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في كل من كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا.

ويغرب القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم في مكة المكرمة بثلاث دقائق، وفي القاهرة بأربع دقائق، بينما تتراوح مدد الغروب في باقي محافظات مصر بين 3 و4 دقائق.



أما العواصم والمدن العربية والإسلامية فتتراوح مدد غروب القمر فيها بين دقيقة واحدة و12 دقيقة، باستثناء المنامة في البحرين، ودبي وأبو ظبي في الإمارات، ومسقط في عمان، وطهران في ، حيث يغرب القمر فيها مع غروب الشمس يوم الرؤية.



ويغرب القمر قبل غروب الشمس يوم الرؤية في كراتشي في باكستان بدقيقة واحدة، وفي كل من كوالالمبور وجاكرتا بأربع دقائق، وبذلك يُستكمل شهر شعبان 1447 هجرياً يوم الأربعاء 18 شباط 2026، وتكون غرة شهر رمضان المبارك فلكياً يوم الخميس 19 شباط 2026.



وأعلنت دار الإفتاء أن استطلاع هلال رمضان سيُجرى يوم الثلاثاء 17 شباط 2026 عند غروب الشمس، عبر سبع لجان شرعية وعلمية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية لضمان دقة الرؤية.



وتشير الحسابات إلى أن ساعات الصيام في رمضان 1447، ستكون معتدلة نسبياً في النصف من الأرضية، حيث تتراوح غالباً بين 12 و14 ساعة يومياً. ويزداد طول النهار تدريجياً خلال الشهر، بحيث يكون اليوم الأخير الأطول، مع إضافة دقيقة إلى دقيقتين يومياً، ما يعني زيادة تقارب نصف ساعة بين أول وآخر يوم من رمضان.



وفقاً للحسابات الفلكية، سيكون أول أيام عيد الفطر لعام 2026 يوم الجمعة 20 آذار 2026، بعد إتمام 30 يوماً من الصيام.