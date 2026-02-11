تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
شمخاني: أي هجوم على إيران سيكون "بداية حرب واسعة"
Lebanon 24
11-02-2026
06:27
حذر أمين عام
مجلس الدفاع
الإيراني
علي شمخاني
من أن أي هجوم على
إيران
، مهما كان محدودا، فسيكون ذلك بمثابة "بداية حرب واسعة" في المنطقة، مؤكدا أنها ستؤثر على إمدادات الطاقة وتاليا على حياة الشعوب في العالم.
وصرح قادة القوات المسلحة، في مناسبات مختلفة، أن أي اعتداء عسكري على إيران، ولو محدودا، يُعد بمثابة حرب، وليست حربا يمكن أن تقتصر على مناطق جغرافية محدودة، وليست مجرد مواجهة بين طرفين فقط. (سكاي نيوز عربية)
