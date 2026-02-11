تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد تصريح متداول لوزير الخارجية التركية.. بيان للخارجية العراقية

Lebanon 24
11-02-2026 | 07:19
بعد تصريح متداول لوزير الخارجية التركية.. بيان للخارجية العراقية
أكدت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، أن تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، تمثل إساءة للعلاقات مع تركيا وتدخلاً بالشأن الداخلي العراقي.
 
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية، ان "وزارة الخارجية، استضافت، السفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إينان، في مقر الوزارة، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة CNN التركية بتاريخ 9 شباط 2026".

وأعرب وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، وفقاً للبيان عن "استياء العراق من التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام"، مؤكداً أنها "تمثل إساءة إلى العلاقات الودية بين العراق وتركيا، وتُعد تدخلاً في الشأن الداخلي العراقي وتجاوزاً للأعراف الدبلوماسية".
 
وأكد أن "العراق دولة مؤسسات ذات نظام سياسي ديمقراطي دستوري، ولا يمكن مقارنته بدول أخرى لها أنظمة سياسية مختلفة".

وفي ما يتعلق بالشأن الداخلي، شدد وكيل الوزارة على أن "ملف سنجار وسائر المناطق العراقية هو شأن وطني خالص، ويجري التعامل معه وفق الأولويات والآليات الوطنية"، مؤكداً "رفض أي تدخل خارجي لفرض حلول أو لاستخدام هذا الملف للتأثير سياسياً أو عسكرياً". (سكاي نيوز عربية) 
وزارة الخارجية

وكالة الأنباء

وسائل الإعلام

وزير الخارجية

سكاي نيوز

العراقية

ديمقراطي

العراقي

