في تايوان... رجل غاضب أطلق النار على روضة أطفال

أعلنت الشرطة التايوانية القبض على رجل متهم بإطلاق طلقات نارية بشكل متكرر من بندقيته الهوائية على روضة أطفال في منطقة وينشان بتايبيه، بسبب انزعاجه من الضوضاء.



وذكرت الشرطة أن الموقوف الذي يدعى ، استهدف في البداية الجدران الخارجية لمبنى ، وهو ما لم يُلاحَظ في البداية، حتى اكتشف عاملون نوافذ مهشمة وأنابيب مياه متضررة، فأبلغوا عن الواقعة.



وبعد مراجعة كاميرات المراقبة وجمع أدلة أخرى، حددت الشرطة هوانغ بوصفه المشتبه فيه ، وقامت بتفتيش منزله، حيث ضبطت ثلاث بنادق هوائية، وزجاجتي كريات، وعلبة طلقات رش، وهاتفًا محمولًا، وجهازًا لوحيًّا.



ومن جانبه، قال هوانغ للشرطة إن هناك خلافات مستمرة بينه وبين إدارة روضة الأطفال بسبب الضوضاء، وإنه لجأ إلى إطلاق النار بعدما فشلت الشكوى التي تقدَّم بها للسلطات المختصة في حل المشكلة. (ارم نيوز)

