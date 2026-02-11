في جنوب تايلاند... الشرطة أطلقت النار على مسلح في مدرسة

أطلقت الشرطة التايلاندية النار على مسلح في كان في حالة "اضطراب" إثر دخوله إلى مدرسة في جنوب تايلاند.



وقال التايلاندي في بيان إن "الشرطة أطلقت النار على المشتبه به في حادثة إطلاق النار في هات ياي"، وذلك بعد أن كان قد أُعلِن في وقت سابق عن مقتله.



وأفادت سونغكلا، أن المشتبه به دخل مدرسة فاتونغ براتان خيريوات وهو "في حالة اضطراب ويحمل سلاحا"، مشيرة إلى عدم ورود أي تقارير عن وقوع ضحايا.

