تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
السيسي يُعين وزيراً جديداً للدفاع.. من هو؟
Lebanon 24
11-02-2026
|
07:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
عيّن
الرئيس المصري
بعد الانقلاب
عبد الفتاح السيسي
، الفريق أول أشرف سالم زاهر، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، خلفاً للفريق
عبد المجيد
صقر.
وجاء تعيين زاهر الذي أدى اليمين الدستورية أمام
السيسي
، بعد يوم من الإعلان عن تعديل حكومي جديد شمل عدة حقائب وزارية.
والوزير الجديد، تمت ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق بقرار جمهوري في 19 كانون ثاني 2023، ثم إلى رتبة فريق أول عند توليه منصب
وزير الدفاع
.
وقبل توليه حقيبة الدفاع، شغل الفريق أول أشرف سالم زاهر منصب مدير الأكاديمية العسكرية
المصرية
.
ويُعد زاهر من القيادات العسكرية التي أشرفت على تحديث منظومة التعليم والتدريب داخل الكليات العسكرية، وتنسيق قبول الطلاب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البرلمان الأوكراني يعيّن ميخايلو فيدوروف وزيرًا للدفاع
Lebanon 24
البرلمان الأوكراني يعيّن ميخايلو فيدوروف وزيرًا للدفاع
11/02/2026 16:41:33
11/02/2026 16:41:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إندونيسيا تعيّن جون هردمان مدربًا جديدًا رغم جدل "طائرة التجسس"
Lebanon 24
إندونيسيا تعيّن جون هردمان مدربًا جديدًا رغم جدل "طائرة التجسس"
11/02/2026 16:41:33
11/02/2026 16:41:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس القيادة اليمني يعين وزير الخارجية شائع الزنداني رئيسا للحكومة (الحدث)
Lebanon 24
مجلس القيادة اليمني يعين وزير الخارجية شائع الزنداني رئيسا للحكومة (الحدث)
11/02/2026 16:41:33
11/02/2026 16:41:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة
Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة
11/02/2026 16:41:33
11/02/2026 16:41:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس المصري
وزير الدفاع
عبد الفتاح
عبد المجيد
أكاديمية
المصرية
الدستور
تابع
قد يعجبك أيضاً
عباس: إسرائيل تنتهك القانون الدولي ويجب على العالم التحرك
Lebanon 24
عباس: إسرائيل تنتهك القانون الدولي ويجب على العالم التحرك
09:25 | 2026-02-11
11/02/2026 09:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الدعم السريع تنفي قصف مدرسة ومكتب تعليم في الدلنج
Lebanon 24
قوات الدعم السريع تنفي قصف مدرسة ومكتب تعليم في الدلنج
09:20 | 2026-02-11
11/02/2026 09:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الناتو يطلق مهمة "أركتيك سنتري" لتعزيز الأمن في القطب الشمالي
Lebanon 24
الناتو يطلق مهمة "أركتيك سنتري" لتعزيز الأمن في القطب الشمالي
09:17 | 2026-02-11
11/02/2026 09:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الداخلية البرتغالية تُقدّم إستقالتها بسبب العواصف التي ضربت البلاد
Lebanon 24
وزيرة الداخلية البرتغالية تُقدّم إستقالتها بسبب العواصف التي ضربت البلاد
08:47 | 2026-02-11
11/02/2026 08:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة: أوكرانيا قد تعلن عن خطة لإجراء انتخابات في 24 شباط
Lebanon 24
صحيفة: أوكرانيا قد تعلن عن خطة لإجراء انتخابات في 24 شباط
08:42 | 2026-02-11
11/02/2026 08:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
16:00 | 2026-02-10
10/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
11:00 | 2026-02-10
10/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يسرق طفلين في يوم واحد.. لبنان يبكي علي ومحمد
Lebanon 24
الموت يسرق طفلين في يوم واحد.. لبنان يبكي علي ومحمد
12:30 | 2026-02-10
10/02/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:25 | 2026-02-11
عباس: إسرائيل تنتهك القانون الدولي ويجب على العالم التحرك
09:20 | 2026-02-11
قوات الدعم السريع تنفي قصف مدرسة ومكتب تعليم في الدلنج
09:17 | 2026-02-11
الناتو يطلق مهمة "أركتيك سنتري" لتعزيز الأمن في القطب الشمالي
08:47 | 2026-02-11
وزيرة الداخلية البرتغالية تُقدّم إستقالتها بسبب العواصف التي ضربت البلاد
08:42 | 2026-02-11
صحيفة: أوكرانيا قد تعلن عن خطة لإجراء انتخابات في 24 شباط
08:30 | 2026-02-11
تصاعد العنف في الجنوب اليمني.. بين احتجاجات شبوة ومليونية المكلا
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
11/02/2026 16:41:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
11/02/2026 16:41:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
11/02/2026 16:41:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24