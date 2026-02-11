السيسي يُعين وزيراً جديداً للدفاع.. من هو؟

عيّن بعد الانقلاب ، الفريق أول أشرف سالم زاهر، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، خلفاً للفريق صقر.



وجاء تعيين زاهر الذي أدى اليمين الدستورية أمام ، بعد يوم من الإعلان عن تعديل حكومي جديد شمل عدة حقائب وزارية.





والوزير الجديد، تمت ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق بقرار جمهوري في 19 كانون ثاني 2023، ثم إلى رتبة فريق أول عند توليه منصب .





وقبل توليه حقيبة الدفاع، شغل الفريق أول أشرف سالم زاهر منصب مدير الأكاديمية العسكرية .





ويُعد زاهر من القيادات العسكرية التي أشرفت على تحديث منظومة التعليم والتدريب داخل الكليات العسكرية، وتنسيق قبول الطلاب.