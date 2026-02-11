تحذير أممي من تداعيات خطيرة لخطط إسرائيل في الضفة الغربية

حذر السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، من أن خطط لإحكام قبضتها على المحتلة تمهيدًا لتوسيع ، تشكل خطوة باتجاه تكريس ضمها غير القانوني.



وقال تورك، في بيان أوردته وكالة "فرانس برس": "إذا نُفِّذت هذه القرارات، فسوف تسرّع بلا شك من تجريد من حقوقهم وتهجيرهم قسرًا، وستؤدي إلى إنشاء مزيد من المستوطنات غير القانونية، كما ستزيد من حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية وتقييد تمتعهم بحقوق الإنسان الأخرى".





صحيفة " "، وافق على سلسلة من القرارات الحاسمة لتعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية قدمها وزيرا الدفاع والمالية يسرائيل كاتس، وبتسلئيل سموتريتش.



ومن المتوقع أن تُحدث هذه القرارات، التي وافق عليها مجلس الوزراء، تغييرات جذرية في إجراءات الاستحواذ على الأراضي في الضفة الغربية، مما يسمح للدولة بهدم المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة (أ).



وذكرت الصحيفة أن هذه قراراتٌ ينطوي إلغاؤها على تعقيدات قانونية، ومن نتائجها توسعٌ ملحوظٌ للاستيطان اليهودي في جميع أنحاء الضفة.



وأثارت تلك القرارات الإسرائيلية ردود فعل عربية ودولية غاضبة.

