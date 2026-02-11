تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تحذير أممي من تداعيات خطيرة لخطط إسرائيل في الضفة الغربية
Lebanon 24
11-02-2026
|
08:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر
مفوض الأمم المتحدة
السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، من أن خطط
إسرائيل
لإحكام قبضتها على
الضفة الغربية
المحتلة تمهيدًا لتوسيع
المستوطنات
، تشكل خطوة باتجاه تكريس ضمها غير القانوني.
وقال تورك، في بيان أوردته وكالة "فرانس برس": "إذا نُفِّذت هذه القرارات، فسوف تسرّع بلا شك من تجريد
الفلسطينيين
من حقوقهم وتهجيرهم قسرًا، وستؤدي إلى إنشاء مزيد من المستوطنات
الإسرائيلية
غير القانونية، كما ستزيد من حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية وتقييد تمتعهم بحقوق الإنسان الأخرى".
صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"، وافق
مجلس الوزراء
الإسرائيلي
على سلسلة من القرارات الحاسمة لتعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية قدمها وزيرا الدفاع والمالية يسرائيل كاتس، وبتسلئيل سموتريتش.
ومن المتوقع أن تُحدث هذه القرارات، التي وافق عليها مجلس الوزراء، تغييرات جذرية في إجراءات الاستحواذ على الأراضي في الضفة الغربية، مما يسمح للدولة بهدم المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة (أ).
وذكرت الصحيفة أن هذه قراراتٌ ينطوي إلغاؤها على تعقيدات قانونية، ومن نتائجها توسعٌ ملحوظٌ للاستيطان اليهودي في جميع أنحاء الضفة.
وأثارت تلك القرارات الإسرائيلية ردود فعل عربية ودولية غاضبة.
كيف سيكون شكل الهجوم الأميركي على إيران؟ صحيفة إسرائيلية تتوقعه
Lebanon 24
كيف سيكون شكل الهجوم الأميركي على إيران؟ صحيفة إسرائيلية تتوقعه
11:00 | 2026-02-11
11/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار عنيف وتضارب... شاهدوا ما حدث في مجلس النواب التركيّ (فيديو)
Lebanon 24
شجار عنيف وتضارب... شاهدوا ما حدث في مجلس النواب التركيّ (فيديو)
10:55 | 2026-02-11
11/02/2026 10:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Guardian" يتحدث عن "قنبلة موقوتة" تتعلق بإيران... هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير لـ"The Guardian" يتحدث عن "قنبلة موقوتة" تتعلق بإيران... هذا ما كشفه
10:30 | 2026-02-11
11/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث فلكي لافت يوم استطلاع هلال رمضان.. فهل سيؤثر على الرؤية؟
Lebanon 24
حدث فلكي لافت يوم استطلاع هلال رمضان.. فهل سيؤثر على الرؤية؟
10:24 | 2026-02-11
11/02/2026 10:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... من هو باسم هيموني الذي أعلنت إسرائيل عن إغتياله في غارة؟
Lebanon 24
بالفيديو... من هو باسم هيموني الذي أعلنت إسرائيل عن إغتياله في غارة؟
09:57 | 2026-02-11
11/02/2026 09:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
