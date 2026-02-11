تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

صورٌ جديدة من موقع أصفهان النوويّ في إيران... ماذا كشفت؟

Lebanon 24
11-02-2026 | 08:08
A-
A+
صورٌ جديدة من موقع أصفهان النوويّ في إيران... ماذا كشفت؟
صورٌ جديدة من موقع أصفهان النوويّ في إيران... ماذا كشفت؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن صور أقمار صناعية حديثة أظهرت أن كافة مداخل مجمع الأنفاق في موقع أصفهان النووي قد أُغلقت بالكامل، مما قد يشير إلى مخاوف إيرانية من هجوم جوي أو غارة على منشآتها النووية.

ونقلت "معاريف"، أن صور الأقمار الصناعية التي التقطت بدقة عالية، تظهر حجم التغطية التي نفذتها إيران عند مداخل الأنفاق في المجمع النووي فيأصفهان باستخدام التراب".
 
وقال الصحافي الإسرائيلي عميحاي شتاين: "من الواضح أن الإيرانيين قلقون جداً من احتمال شن هجوم جوي أو غارة أميركية - إسرائيلية ضد هذه المنشأة النووية".
 
وأضاف أن "تغطية مداخل الأنفاق بالتراب ستساعد في تقليل تأثير أي هجوم جوي محتمل، كما ستجعل الوصول البري صعباً أمام قوات خاصة قد تداهم الموقع للاستيلاء على أو تدمير اليورانيوم المخصب الذي قد يكون مخزناً في الداخل". 
 
وتابع أنه "من المحتمل أيضاً أن تكون إيران قد نقلت معدات أو مواد إلى داخل الأنفاق لحمايتها، رغم عدم إمكانية تأكيد ذلك". (الامارات 24)
 
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أحد أكثر المواقع حساسية وتحصينا.. صور جوية تكشف إجراءات إيران في موقع أصفهان النووي
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24
صور أقمار صناعية تكشف نشاطا في موقعين نوويين إيرانيين قُصفا العام الماضي
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع السفارة الأميركية في إيران (الافتراضية) يطلب من المواطنين الأميركيين مغادرة إيران (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: تمكنا من تحييد خطرين من إيران هما التهديد النووي وخطر الصواريخ الباليستية
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الامارات

الإيراني

إسرائيل

معاريف

الصحاف

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:57 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-11
Lebanon24
10:55 | 2026-02-11
Lebanon24
10:30 | 2026-02-11
Lebanon24
10:24 | 2026-02-11
Lebanon24
09:57 | 2026-02-11
Lebanon24
09:42 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24