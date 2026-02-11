صورٌ جديدة من موقع أصفهان النوويّ في إيران... ماذا كشفت؟

תמונות לוויין חדשות של @TheGoodISIS: כל הכניסות למתחם המנהרות הקבורות באתר אספהאן כעת נאטמו לחלוטין



תמונות לוויין ברזולוציה גבוהה שצולמו אתמול מראות את היקף הכיסוי שביצעה איראן בכניסות המנהרות במתחם הגרעיני באספהאן באמצעות אדמה.



נראה ברור שהאיראנים מאוד מודאגים מאפשרות של מתקפה… pic.twitter.com/BcEWrKUOAX