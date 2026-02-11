دولة جديدة ترفض دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام".. من هي؟

رفضت ، الأربعاء، دعوة المشاركة في " " الذي أطلقه الرئيس الأميركي لتنضم بذلك إلى قائمة من الدول التي رفضت وأبدت تحفظاتها عن مشروع .

وقال رئيس الوزراء البولوني إن بلاده لن تنضم إلى مجلس السلام الذي تقوده في ظل الظروف الحالية.



وأضاف توسك خلال اجتماع للحكومة: "مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التحفظات الوطنية بشأن شكل المجلس، وفي هذه الظروف لن تنضم بولندا إلى أعمال مجلس السلام، ولكننا سنواصل دراسة هذا".



وبهذا الرفض انضمت بولندا إلى عدد من الدول التي رفضت الدعوة وأبدت تحفظاتها بشأن "مجلس ترامب" وأهدافه، من بينها والنرويج وكرواتيا. (سكاي نيوز عربية)