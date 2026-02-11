مشادة كلاميّة... ابٌ قتل إبنته بسبب ترامب!

أفادت محكمة في شيشاير في ، بأنّ كريس هاريسون أطلق النار على ابنته لوسي، البالغة من العمر 23 عاماً، داخل منزله في بعد جدال بينهما حول الرئيس الأميركي .

وخلال جلسة التحقيق، قال صديق لوسي، سام ليتلر، إنه سافر معها إلى الولايات المتحدة لقضاء عطلة، حيث كان والدها يعيش منذ صغرها، وأضاف أن لوسي كانت كثيرا ما تنزعج عندما يتحدث والدها عن امتلاكه سلاحا.



وفي صباح يوم 10 كانون الثاني، قبل عودة لوسي وليتلر إلى المتحدة، وقع جدال حاد بين الشابة ووالدها حول ، بحسب ما ذكره ليتلر، مضيفا أن الجدال دفع لوسي للصعود إلى الطابق العلوي وهي في حالة انزعاج.



وأوضح ليتلر أن لوسي سألت والدها: "كيف سيكون شعورك لو كنت أنا الفتاة في ذلك الموقف وتعرضت لاعتداء جنسي؟"، وأجاب والدها بأنه لديه ابنتان أخريان تعيشان معه، لذا فلن يزعجه الأمر كثيرا.



وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قبل نحو نصف ساعة من مغادرتهم إلى ، كانت لوسي في المطبخ عندما أخذها والدها إلى غرفة نومه في الطابق الأرضي، وبعد حوالي 15 ثانية سمع ليتلر دويا عاليا ثم صرخ والدها مناديا زوجته هيذر.



وقال ليتلر: "ركضت إلى الغرفة ووجدت لوسي مستلقية على الأرض قرب مدخل الحمام، وكان والدها يصرخ ويتفوه بكلام غير مترابط".



ووصفت والدة لوسي، جين كوتس، ابنتها بأنها "قوة حقيقية في الحياة" وأضافت: "كانت تهتم وتحب حول الأمور التي تعني لها الكثير". (روسيا اليوم)