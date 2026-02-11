تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مشادة كلاميّة... ابٌ قتل إبنته بسبب ترامب!

Lebanon 24
11-02-2026 | 08:13
A-
A+
مشادة كلاميّة... ابٌ قتل إبنته بسبب ترامب!
مشادة كلاميّة... ابٌ قتل إبنته بسبب ترامب! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت محكمة الطب الشرعي في شيشاير في شمال غرب إنكلترا، بأنّ كريس هاريسون أطلق النار على ابنته لوسي، البالغة من العمر 23 عاماً، داخل منزله في الولايات المتحدة بعد جدال بينهما حول الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
وخلال جلسة التحقيق، قال صديق لوسي، سام ليتلر، إنه سافر معها إلى الولايات المتحدة لقضاء عطلة، حيث كان والدها يعيش منذ صغرها، وأضاف أن لوسي كانت كثيرا ما تنزعج عندما يتحدث والدها عن امتلاكه سلاحا.

وفي صباح يوم 10 كانون الثاني، قبل عودة لوسي وليتلر إلى المملكة المتحدة، وقع جدال حاد بين الشابة ووالدها حول ترامب، بحسب ما ذكره ليتلر، مضيفا أن الجدال دفع لوسي للصعود إلى الطابق العلوي وهي في حالة انزعاج.

وأوضح ليتلر أن لوسي سألت والدها: "كيف سيكون شعورك لو كنت أنا الفتاة في ذلك الموقف وتعرضت لاعتداء جنسي؟"، وأجاب والدها بأنه لديه ابنتان أخريان تعيشان معه، لذا فلن يزعجه الأمر كثيرا.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قبل نحو نصف ساعة من مغادرتهم إلى المطار، كانت لوسي في المطبخ عندما أخذها والدها إلى غرفة نومه في الطابق الأرضي، وبعد حوالي 15 ثانية سمع ليتلر دويا عاليا ثم صرخ والدها مناديا زوجته هيذر.

وقال ليتلر: "ركضت إلى الغرفة ووجدت لوسي مستلقية على الأرض قرب مدخل الحمام، وكان والدها يصرخ ويتفوه بكلام غير مترابط".

ووصفت والدة لوسي، جين كوتس، ابنتها بأنها "قوة حقيقية في الحياة" وأضافت: "كانت تهتم وتحب النقاش حول الأمور التي تعني لها الكثير". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بسبب تأخره في سداد الدين… أب يقتل ابنه طعنًا (صور)
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة عائليّة تهزّ ولاية أميركيّة... مسنّ قتل إبنه بسبب "قلّة الزيارات"!
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهة كلامية خلال الجلسة النيابية
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مشادة ساخنة في الكونغرس بين وزير الخزانة الأميركي ونائبات ديمقراطيات
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

روسيا اليوم

الطب الشرعي

شمال غرب

المملكة

إنكلترا

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:57 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-11
Lebanon24
10:55 | 2026-02-11
Lebanon24
10:30 | 2026-02-11
Lebanon24
10:24 | 2026-02-11
Lebanon24
09:57 | 2026-02-11
Lebanon24
09:42 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24