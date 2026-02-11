بعد هجوم مانشستر وحرب غزة.. معاداة السامية في بريطانيا تتصاعد

ذكرت منظمة خيرية أن سجلت ارتفاعًا بنسبة أ4 % في الوقائع المعادية للسامية في العام 2025، بحسب " ".



ويجعل ذلك العام الماضي ثاني أسوأ عام على الإطلاق، إذ ارتفع عدد هذه الوقائع في الأيام التي تلت الهجوم الدموي على كنيس في في تشرين الأول.



وحدثت 3700 واقعة معادية لليهود في بريطانيا العام الماضي، بانخفاض 14 % عن الذروة التي سجلت في 2023 عندما ارتفعت معاداة السامية في جميع أنحاء بريطانيا إلى مستويات قياسية في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول واندلاع حرب غزة.



وارتفعت الهجمات ضد يهود وأهداف في أنحاء العالم منذ هجوم 7 تشرين الأول. ومنذ اندلاع الحرب، سجلت بريطانيا مستويات أعلى بكثير من الكراهية القائمة على معاداة السامية.



وتأتي هذه البيانات من منظمة "كوميونيتي سكيوريتي تراست" الخيرية، التي تقدم المشورة لحوالي 280 ألف يهودي في بريطانيا بشأن المسائل الأمنية وتحتفظ بسجلات عن الأحداث المعادية للسامية منذ 1984.



وشكل هجوم مانشستر الذي أسفر عن مقتل اثنين من خلال الواقعة الأكثر خطورة ضد اليهود العام الماضي.



وذكرت المنظمة أن ذلك أدى إلى ارتفاع فوري في معاداة السامية، مضيفة أنها سجلت 40 واقعة في يوم الهجوم و40 أخرى في اليوم التالي، وهما أعلى مجموعين يوميين خلال العام.



وأظهرت البيانات الشهرية أيضًا ارتفاعًا بنسبة 65 % في تشرين الأول، عندما وقع الهجوم، مقارنة بالفترة السابقة. (ارم نيوز)



